▲台中破200校停班課創新高，累計913學生確診。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中本土新增確診個案續創新高，今天單日增加1776例。高中職以下學校停班課也首度突破200校，包括上安國小、草湖國小、華盛頓國小、逢甲國小都全校停課。另外，台中市向中央爭取的首批7萬份快篩試劑，今起在台中「5個中心學校」發放，截至今日中午為止，教育局統計已有31校索取，共領取3166劑快篩試劑。

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盧秀燕提到，這一波疫情傳播力強，確診數越來越多，她也特別關注未滿12歲、未打疫苗孩童的確診情況，經衛生局統計調查，4月28日至5月5日中市累積確診者8270人，其中0到12歲確診者有1198人，所占比例是14.49％。因此今日特別邀請台灣兒科醫學會監事、台中市診所公所理事長曾崇芳醫師來解說6至11歲兒童接種疫苗注意事項與兒童防疫宣導。

曾崇芳坦言，目前無大規模直接比較莫德納和BNT疫苗孩童接種的研究報告，但游發表的試驗結果看來，莫德納產生的抗體濃度略高，輕中度的不良反應率也略高。但曾崇芳也強調，面對疫情高峰，家長都在思考莫德納或BNT對孩子好，但對兒科醫師來說「有疫苗就要打」，苦等特地廠牌疫苗，也有可能面臨疫苗不足、無疫苗打的窘境。

根據教育局統計，今天共有204校全校或單一班級停課7天，其中高中有29校、國中37校、國小99校；今年以來高中以下確診學生人數達913人。