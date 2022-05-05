　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸疫情多點升溫　陸委會：國人赴陸考量中共防疫風險

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲上海「微解封」，北京和其他各地疫情開始升溫。（圖／路透社）

記者任以芳／台北報導

上海「封控」一個多月後，好不容易微解封，北京折其他地方疫情升溫。目前，澳洲表態不會派派員參加杭州亞運，中國大陸歐盟商會主席也認為大陸「清零防疫」是錯誤的，可能是最後一個走出疫情國家。對此，陸委會發言人邱垂正今（5日）也呼籲國人如果有赴陸打算，必須把中共當前各項防禦措施及可能產生的風險列入考量。

邱垂正指出，台灣自疫情發生以來，指揮中心是以科學嚴謹的態度，依據疫情現況及病毒的特性，滾動調整相對應的防疫政策，一切都是以國人健康安全為最優先的考量。

邱垂正表示，中國大陸近期疫情多點散發，上海、北京、河南等地疫情繼續升溫，疫情嚴峻。中國大陸所採取的「封控」措施已造成產能下滑，供應鏈及運輸斷電的問題十分的嚴重，影響衝擊全球，。

關於大陸疫情嚴格防控，邱垂正也提醒，對於旅居上海國人或中國大陸也造成諸多不便，也有一些不人道的案件發生。我們要呼籲陸方在疫情防治的同時，也應該要兼具人道考量，並對我在陸民眾的需求積極提供協助，。

最後，邱垂正強調，「提醒國人如有赴陸規劃，應將中共當前各項防禦措施及可能產生的風險列入考量，避免個人財產和人身等其他權益損害。」

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
副機長飛一半認了「最後考試還沒過」　全機嚇壞！航空急折返
快訊／瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福
居家照護怎就醫　「3看診+2領藥管道」一次看
台南應大爆霸凌！特殊生遭「大外割」頭撞地痛哭　他嗆：沒看過流
快訊／勾惡抵達桃園體育場！　「現場出狀況」開直播赴約
多金女婿超寵妻！1031萬霸氣交丈母娘被領光　3年後全沒了
陸男PO「台灣辣妻罵人影片」爆紅！羨煞百萬網友：一定很幸福吧
美女主播順利卸貨龍鳳胎！　「雙寶破3000公克」正面萌照曝光
快訊／今本土+30035　各縣市確診分布曝
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京入境隔離天數放寬至10+7　主因為Omicron潛伏期短

陸疫情多點升溫　陸委會：國人赴陸考量中共防疫風險

放寬港人定居草案推遲　陸委會：政府4道把關確保國安零風險

陸男PO「台灣辣妻罵人影片」登熱搜！羨煞百萬網友：一定很幸福吧

少數在台陸生「證實」確診　陸委會：依照各項規定安排防疫隔離

胡錫進稱「成本可控的清零才更有意義」　剛引起討論「文章就消失」

北京驚現「確診者PCR為陰性」！專家示警：對防控影響很大

香港海關全面改走「中式步操」　由解放軍駐港部隊提供訓練

被SEC列入預摘牌名單　京東：努力保持在美上市地位

趁封城一包水餃喊價800元！上海外送員「爽賺13萬元」被抓了

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

北京入境隔離天數放寬至10+7　主因為Omicron潛伏期短

陸疫情多點升溫　陸委會：國人赴陸考量中共防疫風險

放寬港人定居草案推遲　陸委會：政府4道把關確保國安零風險

陸男PO「台灣辣妻罵人影片」登熱搜！羨煞百萬網友：一定很幸福吧

少數在台陸生「證實」確診　陸委會：依照各項規定安排防疫隔離

胡錫進稱「成本可控的清零才更有意義」　剛引起討論「文章就消失」

北京驚現「確診者PCR為陰性」！專家示警：對防控影響很大

香港海關全面改走「中式步操」　由解放軍駐港部隊提供訓練

被SEC列入預摘牌名單　京東：努力保持在美上市地位

趁封城一包水餃喊價800元！上海外送員「爽賺13萬元」被抓了

校園疫情升溫　教育部強烈建議教師授課全程戴口罩

放感情面對比賽　李宗賢清空內心雜念

快篩實名制賣近1500萬劑　陳時中：盼2個月內供9500萬劑

Uber司機回流營收優於預期！從疫情低點復甦　但投資大虧逾1700億

「我們是來支持我們所愛」　外交部製作美國訪團影片曝光

租屋哥住7年「退租一幕」震驚萬人！老司機邪笑：椅子歷經激烈運動

「女兒得阿茲海默」70歲影帝當看護　《仙后座》徐玄振哭聲心碎

快訊／男神死會了！瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福

北京入境隔離天數放寬至10+7　主因為Omicron潛伏期短

嘉義每周四公布酒駕累犯　第一批2人姓名、無碼照曝光

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

陸男PO台灣辣妻罵人影片！百萬人羨慕：一定很幸福吧

雲霄飛車卡77m高空　18人受困「步行下軌道」

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

唐朝最精美鳳冠鑲370顆寶石 25歲公主或難產芳華早逝

和尚玩抖音　狂按5萬正妹讚被抓包

封城一包水餃喊價800元！外送員爽賺13萬元

長三角台胞子女轉戰南方考大學

男嬰異物卡喉無PCR遭拒診　拖9hrs身亡

寵物小龍蝦被下鍋！男童淚崩後「真香了」

北京驚現確診者PCR為陰性！專家示警

大陸日增5038例！北京關閉60多個地鐵站

今迎「立夏」吃狗、秤體重　

胡錫進：只有成本可控的清零才更有意義

上海：1800家重點企業復工率超過7成

更多熱門

相關新聞

金山11模範母親化身杜鵑公主　亮麗登場接受表揚

金山11模範母親化身杜鵑公主　亮麗登場接受表揚

溫馨的母親節即將到來，新北市金山區公所考量近來新冠肺炎疫情升溫，取消室內模範母親表揚活動，改採「到府表揚」方式，由金山區長廖武輝及各里里長於5日到11位模範母親家門口致贈匾額，並替媽媽戴上花環及背帶，讓媽媽們化身杜鵑公主與家人合影留下紀念性的一刻。

南投+151　近半數感染源不明、10人未打疫苗

南投+151　近半數感染源不明、10人未打疫苗

大艦隊效益驚人　佳世達4月營收195億「年增13%」、續創新高！

大艦隊效益驚人　佳世達4月營收195億「年增13%」、續創新高！

竹縣+570　移工宿舍成最大破口

竹縣+570　移工宿舍成最大破口

林右昌：教育會考前10天實施遠距教學

林右昌：教育會考前10天實施遠距教學

關鍵字：

上海疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

指揮中心：快篩陽性即確診！

安珀赫德淚崩全說了！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網喊心動

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面