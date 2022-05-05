陸疫情多點升溫　陸委會：國人赴陸考量中共防疫風險

▲上海「微解封」，北京和其他各地疫情開始升溫。（圖／路透社）

記者任以芳／台北報導

上海「封控」一個多月後，好不容易微解封，北京折其他地方疫情升溫。目前，澳洲表態不會派派員參加杭州亞運，中國大陸歐盟商會主席也認為大陸「清零防疫」是錯誤的，可能是最後一個走出疫情國家。對此，陸委會發言人邱垂正今（5日）也呼籲國人如果有赴陸打算，必須把中共當前各項防禦措施及可能產生的風險列入考量。

邱垂正指出，台灣自疫情發生以來，指揮中心是以科學嚴謹的態度，依據疫情現況及病毒的特性，滾動調整相對應的防疫政策，一切都是以國人健康安全為最優先的考量。

邱垂正表示，中國大陸近期疫情多點散發，上海、北京、河南等地疫情繼續升溫，疫情嚴峻。中國大陸所採取的「封控」措施已造成產能下滑，供應鏈及運輸斷電的問題十分的嚴重，影響衝擊全球，。

關於大陸疫情嚴格防控，邱垂正也提醒，對於旅居上海國人或中國大陸也造成諸多不便，也有一些不人道的案件發生。我們要呼籲陸方在疫情防治的同時，也應該要兼具人道考量，並對我在陸民眾的需求積極提供協助，。

最後，邱垂正強調，「提醒國人如有赴陸規劃，應將中共當前各項防禦措施及可能產生的風險列入考量，避免個人財產和人身等其他權益損害。」