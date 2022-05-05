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已付費包裹被領走！店員兩手一攤「大家都說他的」...她怒：我活該？

一名網友日前控訴，一千多元包裹被盜領。（示意圖／Pixabay）

▲一名網友日前控訴，一千多元包裹被盜領。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台灣的便利商店密度為全球第二，超商取貨向來方便快速，不過近日卻有民眾指控，包裹被盜領。日前一名網友在臉書發文，指控超商已付費包裹被領走，而店家「完全沒有抱歉意思」的處理態度，也令原PO痛批，「所以我的包裹活該不見被領走嗎」。

一名女網友昨（4日）在臉書社團「爆怨公社」發文表示，因為先前全台各地連日大雨，完全沒出門，不料今天出門打算超商取貨時，竟發現要價一千多元的包裹已經「被領走」。只見她隨文附上的截圖，圖片上的的確確顯示，她的包裹早在5月2日時就被不明人士領走。對此她大怒，「這種已付款報包裹不是應該要核對身份證嗎？」沒想到店員卻以「大家都會說是他的啊所以⋯⋯」等字句回覆，令她傻眼。

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原PO指出，不光超商包裹被領錯，店員的態度也令她不悅。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

▲原PO指出，不光超商包裹被領錯，店員的態度也令她不悅。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」）

事發幾小時後，原PO再次更新文章表示，店家就在晚上11點多，突然致電給她，要她去拿包裹。通話中她還被告知「你包裹已經被拆過了」、「你的包裹在櫃檯來拿」令原PO再次惱怒直呼，「完全沒有抱歉的意思，好像我就是活該包裹要不見，要浪費時間去找、做筆錄。

店家除了要我去拿包裹以外一問三不知，怎麼會是叫我半夜去領拆過的包裹。」店員誇張的行徑，也最終讓原PO決定報警提告，「目前除了當事超商外，我已經聯繫賣家、超商與網路客服，剛才也已經做完筆錄了。我剛才請他去跟店長、總公司溝通再來告訴我怎麼處理。」

貼文一出掀起熱議，不少網友力挺「這個店員要再教育吧！讓他認賠個幾次他就知道已付款要先核對證件了」、「做過便利商店，如果確認是店員問題，看你包裹多少，店員要賠你金額」。另有網友也在留言區分享，「我遇過報A號碼，店員回B號碼，最後給我C號碼的包裹。」對此原PO回覆，「他是不是需要一罐蠻牛。」

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