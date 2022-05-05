人力一下少7人！急診醫護「連上12小時」崩潰：不如自己確診算了

▲北士科快篩陽急門診「車來速」4日啟動，快篩陽性民眾，可自行攜帶檢體，駕駛汽車、騎摩托車或步行前往北士科「快篩陽急門診」做PCR採檢。示意圖，非當事醫院。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

本土案例連日破萬，昨（4）日確診人數來到2萬8420例，而不少民眾在驗出陽性後，因打不通防疫電話就往急診衝，導致急診人滿為患。一名醫護透露，任職單位5人確診、2人居隔，雖然有掛牌子柔性勸導輕症不要掛急診，但民眾要掛號也擋不住，讓他不禁大嘆「高層永遠不重視護理人力」。

一名醫護人員在PTT表示，醫護確診在各間醫院已經正在發生，急診單位護理師確診5個，因為小孩居隔的2個，突然間有7個人不能上班，請問人力哪裡來，醫院沒人啊，樓上病房跟ICU也面臨同樣狀況，於是只好排出12小時班，而班表只排到當天，因為明天的班表晚上才能排，根本不知道何時可以休假。

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醫護忍不住嘆氣，一個班上12小時，外面又一堆輕症，「都會想說不如自己確診去放假算了，高層永遠不重視護理人力。」醫護直言，雖然門口都會掛牌子，柔性勸導輕症不要掛急診，但台灣人每個都覺得自己是重症，硬要掛號他們也攔不住。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「只能怪病毒囉（攤手）」、「幫QQ，真的確診好像比較輕鬆」、「確診的多休息，沒確診的過勞死」、「誰說確診不用上班，人力不足時，醫護確診滿4天，就可被召回照顧確診病人」、「修正過，人力不足居隔甚至確診輕症，醫護人員可以上班」。

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