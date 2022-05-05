女騎士躲太陽緊靠水泥車！司機嚇「怕送走孝女」　網怒：太平間更涼

▲女騎士的機車龍頭還歪向水泥車 。（圖／翻攝自臉書／爆怨公社）

圖文／CTWANT

由於大車容易有視線死角，尤其在轉彎時，因此大家都會說，騎機車儘量離大車遠一點。一名水泥車司機抱怨，自己已經很注意了，但就是會有騎士騎到旁邊躲太陽，真的很怕一不注意就送走別人的慈母、孝女。

一名水泥車司機在《爆怨公社》怒譙，「歸剛欸，常常都會有不怕死的跑來旁邊躲太陽，然後龍頭又對著輪胎，請問您是打算起步就往我輪胎撞下去嗎？每次的，我都必須要等到這些人先離開了，我才敢起步，深怕一不注意就送走人家的慈母孝女。」

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從照片中可以看見，大家應該是在停等紅燈，然而女騎士沒有往前騎，停到最前面，反而停在預拌混泥土車的旁邊，且距離非常近，若起步沒有注意，可能就會跟預拌混泥土車發生碰撞，更有可能因此發生憾事。

不少人看完後，忍不住也跟著飆罵「在路上看到躲太陽的都會很想跟他說，怕曬太陽回去待在家裡啦」、「等出事了就有一些人出來靠X靠X」、「用生命在躲太陽」、「太平間就真的比較涼」、「就一堆趕吃腳尾飯又怕燙的」、「看到水泥車只敢跟在屁股後面」。

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