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老舊電線火警頻傳　台南藍軍要求市府訂定全國第一個自治條例並附罰則

▲台南市議會國民黨團要求市府訂定防治老舊管線火災自治條例，並訂定3萬元以上10萬元以下的罰則，連續罰處罰違規不改善的廠商和住家，以保障市民生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團要求市府訂定防治老舊管線火災自治條例，並訂定3萬元以上10萬元以下的罰則，連續罰處罰違規不改善的廠商和住家，以保障市民生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

老舊電線火警高居全國第二，台南市議會5日安排「老舊管線火災檢討專案報告」，國民黨團痛批消防局面對老舊電線火警毫無對策，台南是古都，老舊社區和住宅非常多，要求市府訂定防治老舊管線火災自治條例，並訂定3萬元以上10萬元以下的罰則，連續罰處罰違規不改善的廠商和住家，以保障市民生命財產安全。

▲台南市議會國民黨團要求市府訂定防治老舊管線火災自治條例，並訂定3萬元以上10萬元以下的罰則，連續罰處罰違規不改善的廠商和住家，以保障市民生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案報告首度請台電3位經理進入議會備詢，副市長戴謙也帶領經發局、消防工務局長備詢。議員尤榮智表示，20年前擔任六甲鄉長時，爭取台電地下化，一來沒有電線桿，不易發生車禍易停車，再者也不會因為颱風吹落電線造成大停電，更可怕的事還會發生騎士被斷落電線繞頸悲劇，遺憾的是20年過後，鄉下尤其大曾文區線路還是沒有地下化。

林燕祝痛批，這個專案報告是為了建物火災安全而開，怎會將責任推給經發局，老舊電線沒處理，消防局打火打得完嗎？根據全國資料顯示老舊電線引起的火災排名第二，台南市也有169件，至今該如何因應如何處理也沒準則？為何不跟中央反映問題所在，消防局不慚愧嗎？台電也是一問三不知，對於人力和老舊電線引發火警數據都無法提供。

▲台南市議會國民黨團要求市府訂定防治老舊管線火災自治條例，並訂定3萬元以上10萬元以下的罰則，連續罰處罰違規不改善的廠商和住家，以保障市民生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞說，消防局長在這位子多久了，請台電進議會今天是第1次進，11年了，每次報告都是應付了事，面對電線走火毫無因應辦法，消防局長還自覺無辜委屈，對於消防設備和家戶安全應該要好好守護，哪一個局科室在專案報告不清楚寫明，是否以後電線走火釀災都要找台電？老舊電線引發的火災是由經發局還是消防局負責？市府應通盤檢討。

▲台南市議會國民黨團要求市府訂定防治老舊管線火災自治條例，並訂定3萬元以上10萬元以下的罰則，連續罰處罰違規不改善的廠商和住家，以保障市民生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李鎮國說，永康很多大樓都是由市政府負責包租代管業務，一旦發生老舊電線走火事件，權責應由誰負責否有設定比例？屋頂太陽能面板一般壽命在25年至30年，屆時電線套件會老舊，發電效率會衰退，也易發生火生，消防局未來該如何稽查或規範？外國用無人機偵測屋頂型太陽能板預防火警，台灣應學習。

▲台南市議會國民黨團要求市府訂定防治老舊管線火災自治條例，並訂定3萬元以上10萬元以下的罰則，連續罰處罰違規不改善的廠商和住家，以保障市民生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡淑惠強調說，台南是古都有非常多的老舊社區和老建築老屋，電線也老舊，市政府落實了每5年以及超過5年每3年，依照電業法進行檢測嗎？由哪個單位負責檢驗？詢問備詢官員住家沒有用延長線的請舉手？沒人舉手，她自己也說她32年老家也沒被抽查，面對老舊電線引發火災問題市府應跨局處因應。

▲台南市議會國民黨團要求市府訂定防治老舊管線火災自治條例，並訂定3萬元以上10萬元以下的罰則，連續罰處罰違規不改善的廠商和住家，以保障市民生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美燕和曾培雅說，全國火災統計資料顯示，電器走火2873排名第二，其中又以短路2069次最多，從數據看出老舊電線引起火災問題嚴重，老屋不只要拉皮還要做內部線路更換，所以市府在社區辦活動時，應重視老舊電線防火相關宣導。

盧崑福說，肯定台電3位經理到台南市議會備詢，20多年台電活動文宣只找民進黨，可以找找國民黨一起合作，火災一種是人為縱火，其他都是老舊電線引起的火警，看看消防局的報告完全不實際，毫無因應對策，超過50年老宅老舊電線真的危險，若能保護民眾生命財產安全就算罰款也支持。

▲台南市議會國民黨團要求市府訂定防治老舊管線火災自治條例，並訂定3萬元以上10萬元以下的罰則，連續罰處罰違規不改善的廠商和住家，以保障市民生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許至椿則說，老舊電線火警問題主因，是因為很多民眾使用延長線知識不足，一條延長線插滿不同的電器產品，真的很危險也該教育。

▲台南市議會國民黨團要求市府訂定防治老舊管線火災自治條例，並訂定3萬元以上10萬元以下的罰則，連續罰處罰違規不改善的廠商和住家，以保障市民生命財產安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝指出，市府和台電沒有一個單位能回答，3年內有多少廠商或住家因違規老舊線路和設備使用而被斷電，顯見市府沒有嚴肅面對因電線老舊所引發的火警問題，正本清源面對此嚴重問題，建議台南市府訂定自治條例因應，這個全國第一的自治條例，內文一定要明訂違規處罰條文，讓權責單位可連續處以3萬以上10萬以下的罰則，這樣能才真正保障全市市民的生命財產安全，讓台南市成為一個真正宜居的城市。台電經理回應說，民眾就是沒錢才不更新老舊電線，不應罰。

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