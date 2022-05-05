20多歲女腹瀉發病6天亡！醫示警「腸胃道症狀」病程快死亡率高

▲王姿允提醒，有嚴重腸胃道症狀的人不能輕忽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

5月4日中央流行疫情指揮中心公布一名年輕死亡案例（20多歲重症女性），醫師王姿允今（5日）提到，值得注意的是，該名女性「沒慢性病」，而且已完整接種3劑BNT疫苗，病程不似一般人是喉嚨痛或呼吸道症狀，而是「腸胃道症狀」，因此比起有呼吸道症狀的人，嚴重腸胃道症狀的預後較差，死亡率高，這點絕不可輕忽。

王姿允在臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」發文說明，該個案4月26日出現腹痛、上吐下瀉腸胃道症狀，當天快篩及PCR陽性確診，採取居家照顧，4月29日腹瀉仍未改善，透過119送醫，發現血壓不穩，有敗血症狀況，安排入住加護病房觀察，隔天症狀加劇，5月1日出現心室顫動，經醫療團隊急救無效過世，住院期間曾使用瑞德西韋，血液細菌培養為陰性，排除細菌感染可能性。

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王姿允接著表示，嚴重非細菌感染腹瀉，代表什麼呢？知道新冠病毒SARS-CoV-2 會透過 SARS-CoV 受體ACE2 （血管張力素轉換酶2）結合，然後絲胺酸蛋白酶 TMPRSS2 會活化 SARS-CoV-2 的棘狀蛋白，幫助病毒感染宿主細胞。這兩種關鍵的標靶，大量存在呼吸道跟腸胃道，事實上，在小腸跟大腸的上皮細胞這兩種蛋白質的表達，甚至高於肺組織。

王姿允說，ACE2在調節腸道免疫和腸道微生物組具有重要作用，當新冠病毒通過ACE2入侵腸上皮細胞後，會造成細胞病變與損傷，破壞腸道壁正常吸收跟滲透、免疫的功能，從而造成腸道發炎、腸道菌群失衡、腸道免疫功能下降，讓更多的病毒得以入侵，形成惡性循環。病變部位的發炎反應會造成腸道通透性增加，導致腹瀉的發生，炎症刺激又可使腸蠕動增強，加重腹瀉。

王姿允提到，對照今年一月《Gut Microbes》期刊一個標題為「腸道菌失衡跟不穩定與新冠併發症及死亡率有關」的德國研究，裡面分析108名SARS-CoV-2感染中，和22名感染後患者的糞便和唾液樣本，發現腸道和口腔微生物群的變化，決定了新冠病毒感染相關併發症的數量和類型，以及疾病的嚴重程度。4月29日剛出爐的《Signal Transduction and Targeted Therapy》期刊，有一篇也提供了未來「以腸道菌為標靶作為COVID-19預防和治療的輔助手段」。

王姿允強調，看到這位20歲令人遺憾的例子，不禁讓想到現在臨床上遇到抵抗力差、感染太過嚴重、抗生素治療無效的「偽膜性結腸炎」，使用「糞便微生物群移植治療」是個可以逆轉嚴重腹脹腹瀉跟炎症的手段，同樣腹瀉源頭是感染造成的腸道生態系破壞，遇到新冠病毒導致嚴重腹瀉的患者，或許也可以考慮FMT作為輔助治療的手段，經由健康者的腸道免疫輸入，或許能降低相關死亡率。

王姿允最後強調，若最新研究證據告訴我們，比起有呼吸道症狀的人，有嚴重腸胃道症狀的人預後比較差，疾病進程快、死亡率高，快篩陽性的人若有腸胃道症狀，應視為積極治療跟追蹤的警訊之一。