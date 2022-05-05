　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20多歲女腹瀉發病6天亡！醫示警「腸胃道症狀」病程快死亡率高

▲▼採檢、PCR。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王姿允提醒，有嚴重腸胃道症狀的人不能輕忽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

5月4日中央流行疫情指揮中心公布一名年輕死亡案例（20多歲重症女性），醫師王姿允今（5日）提到，值得注意的是，該名女性「沒慢性病」，而且已完整接種3劑BNT疫苗，病程不似一般人是喉嚨痛或呼吸道症狀，而是「腸胃道症狀」，因此比起有呼吸道症狀的人，嚴重腸胃道症狀的預後較差，死亡率高，這點絕不可輕忽。

王姿允在臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」發文說明，該個案4月26日出現腹痛、上吐下瀉腸胃道症狀，當天快篩及PCR陽性確診，採取居家照顧，4月29日腹瀉仍未改善，透過119送醫，發現血壓不穩，有敗血症狀況，安排入住加護病房觀察，隔天症狀加劇，5月1日出現心室顫動，經醫療團隊急救無效過世，住院期間曾使用瑞德西韋，血液細菌培養為陰性，排除細菌感染可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王姿允接著表示，嚴重非細菌感染腹瀉，代表什麼呢？知道新冠病毒SARS-CoV-2 會透過 SARS-CoV 受體ACE2 （血管張力素轉換酶2）結合，然後絲胺酸蛋白酶 TMPRSS2 會活化 SARS-CoV-2 的棘狀蛋白，幫助病毒感染宿主細胞。這兩種關鍵的標靶，大量存在呼吸道跟腸胃道，事實上，在小腸跟大腸的上皮細胞這兩種蛋白質的表達，甚至高於肺組織。

王姿允說，ACE2在調節腸道免疫和腸道微生物組具有重要作用，當新冠病毒通過ACE2入侵腸上皮細胞後，會造成細胞病變與損傷，破壞腸道壁正常吸收跟滲透、免疫的功能，從而造成腸道發炎、腸道菌群失衡、腸道免疫功能下降，讓更多的病毒得以入侵，形成惡性循環。病變部位的發炎反應會造成腸道通透性增加，導致腹瀉的發生，炎症刺激又可使腸蠕動增強，加重腹瀉。

王姿允提到，對照今年一月《Gut Microbes》期刊一個標題為「腸道菌失衡跟不穩定與新冠併發症及死亡率有關」的德國研究，裡面分析108名SARS-CoV-2感染中，和22名感染後患者的糞便和唾液樣本，發現腸道和口腔微生物群的變化，決定了新冠病毒感染相關併發症的數量和類型，以及疾病的嚴重程度。4月29日剛出爐的《Signal Transduction and Targeted Therapy》期刊，有一篇也提供了未來「以腸道菌為標靶作為COVID-19預防和治療的輔助手段」。

王姿允強調，看到這位20歲令人遺憾的例子，不禁讓想到現在臨床上遇到抵抗力差、感染太過嚴重、抗生素治療無效的「偽膜性結腸炎」，使用「糞便微生物群移植治療」是個可以逆轉嚴重腹脹腹瀉跟炎症的手段，同樣腹瀉源頭是感染造成的腸道生態系破壞，遇到新冠病毒導致嚴重腹瀉的患者，或許也可以考慮FMT作為輔助治療的手段，經由健康者的腸道免疫輸入，或許能降低相關死亡率。

王姿允最後強調，若最新研究證據告訴我們，比起有呼吸道症狀的人，有嚴重腸胃道症狀的人預後比較差，疾病進程快、死亡率高，快篩陽性的人若有腸胃道症狀，應視為積極治療跟追蹤的警訊之一。

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
快訊／瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福
居家照護怎就醫　「3看診+2領藥管道」一次看
台南應大爆霸凌！特殊生遭「大外割」頭撞地痛哭　他嗆：沒看過流
快訊／勾惡抵達桃園體育場！　「現場出狀況」開直播赴約
多金女婿超寵妻！1031萬霸氣交丈母娘被領光　3年後全沒了
陸男PO「台灣辣妻罵人影片」爆紅！羨煞百萬網友：一定很幸福吧
美女主播順利卸貨龍鳳胎！　「雙寶破3000公克」正面萌照曝光
20多歲女腹瀉發病6天亡！醫示警「腸胃道症狀」病程快死亡率高
快訊／今本土+30035　各縣市確診分布曝
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快篩實名制賣近1500萬劑　陳時中：盼2個月內供9500萬劑

「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻　小兒科醫師：越早打越好

台中破200校停班課創新高　累計913學生確診

8.1萬人居家照護怎麼就醫　「3看診+2領藥管道」一次看

想買達菲熊！小妹妹找上大叔「以物易物」　拿媽按摩棒問：200可以嗎

大又白！G奶辣模「玩DIY」穿這樣　網驚呼：凸出來了

不是只有呼吸道症狀！醫師籲出現「嚴重腹瀉」4情況要趕快採檢

空姐機師終於能正常看病！今日起「取消機組員健保卡註記」

南投+151！近半數感染源不明、10人未打疫苗　籲民眾儘速接種

高國華控黑道盯上害入獄　悲憶獄中不堪「我被迫聞屁」比誰最臭

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

快篩實名制賣近1500萬劑　陳時中：盼2個月內供9500萬劑

「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻　小兒科醫師：越早打越好

台中破200校停班課創新高　累計913學生確診

8.1萬人居家照護怎麼就醫　「3看診+2領藥管道」一次看

想買達菲熊！小妹妹找上大叔「以物易物」　拿媽按摩棒問：200可以嗎

大又白！G奶辣模「玩DIY」穿這樣　網驚呼：凸出來了

不是只有呼吸道症狀！醫師籲出現「嚴重腹瀉」4情況要趕快採檢

空姐機師終於能正常看病！今日起「取消機組員健保卡註記」

南投+151！近半數感染源不明、10人未打疫苗　籲民眾儘速接種

高國華控黑道盯上害入獄　悲憶獄中不堪「我被迫聞屁」比誰最臭

快篩實名制賣近1500萬劑　陳時中：盼2個月內供9500萬劑

Uber司機回流營收優於預期！從疫情低點復甦　但投資大虧逾1700億

「我們是來支持我們所愛」　外交部製作美國訪團影片曝光

租屋哥住7年「退租一幕」震驚萬人！老司機邪笑：椅子歷經激烈運動

「女兒得阿茲海默」70歲影帝當看護　《仙后座》徐玄振哭聲心碎

快訊／男神死會了！瘦子無預警宣布結婚：她目前非常幸福

北京入境隔離天數放寬至10+7　主因為Omicron潛伏期短

嘉義每周四公布酒駕累犯　第一批2人姓名、無碼照曝光

「BNT、莫德納哪個對孩子好」網戰翻　小兒科醫師：越早打越好

將來銀行才開業滿月就出包！　無法成功扣款引民怨　

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

指揮中心：快篩陽性即確診！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

今本土+30035　新北10122例最多

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

20多歲女染疫6天亡！李秉穎示警「1重症前兆」快就醫

快訊／中重症+73！增5死「20多歲男中症轉重症亡」

警政署被電飛　對連千毅之亂「軟得像麻糬」

快篩陽即確診「3類對象先適用」　免外出PCR

即／台中本土確診+1776例　10處熱點曝

20多歲女打滿3劑仍重症死　醫揭6不尋常症狀

1700萬份快篩沒了！　他怒嗆1類人

更多熱門

相關新聞

桃園購4萬支59元快篩用到哪？藍議員質詢火力猛

桃園購4萬支59元快篩用到哪？藍議員質詢火力猛

快篩實名制日前上路，連日來各地藥局出現民眾大排長龍買快篩試劑景象，引發小市民怨聲載道！國民黨桃園市議員舒翠玲今日於臉書PO出影片，內容為其日前於市議會質詢市府秘書處，以每支59元的價格採購了4萬劑快篩試劑情形，對於秘書處不過200名員工，舒翠玲說，4萬劑可讓200員工天天篩6個月，老百姓只能排隊買…

老舊電線火警頻傳台南藍軍要求訂自治條例

老舊電線火警頻傳台南藍軍要求訂自治條例

快篩陽＝確診「1行業慘了」！　網風向一面倒

快篩陽＝確診「1行業慘了」！　網風向一面倒

高登環球負責人涉詐　北檢「天下第一組」偵辦

高登環球負責人涉詐　北檢「天下第一組」偵辦

竹縣+570　移工宿舍成最大破口

竹縣+570　移工宿舍成最大破口

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19王姿允腸胃道症狀呼吸道症狀台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

指揮中心：快篩陽性即確診！

安珀赫德淚崩全說了！

今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

連千毅慘了！刑事局掃黑內容曝光

即／桃園41歲確診男陪兒玩耍突倒地亡　檢公布死因

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網喊心動

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面