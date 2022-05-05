台南+847！市府開啟「綠色通道」　提供低收入弱勢免費快篩

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布5日台南新增確診個案847名，包含415例男性、432例女性個案，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於4月28日至5月4日，其中包含263例為無症狀感染；847名病例中有128例為居家隔離採檢後確診、93名為親友接觸個案，另有626名個案的密切接觸者在疫調中。

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▲台南市長黃偉哲公布5日台南新增確診個案847名，其中263例為無症狀感染，626名個案的密切接觸者在疫調中，市府為低收入戶提供免費快篩服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，台南市新增847例本土，比昨天中央流行疫情指揮中心所公布的809多38例，但是也比４日看到的795多52例，但是不管幾例，事實上台南的染疫人數、確診人數的確是在上升中，所以還是要嚴加做好自身防疫工作。不管是大家認為說Omicorn它是比Delta和比起Alpha，或是原來的COVID-19病毒，致命力比較輕，致死率比較輕，但是這個致病率比較強，不管專家學者他們對於新的變種病毒的分析，只要確診染疫，都是會帶給自己的生活、家人的生活、親友的生活很大的影響，還有會對自己的健康或多或少會產生影響。因此，還是呼籲大家接種疫苗一定要完整地接種，第三劑也要趕快，追加劑也要趕快接種，接種完整以後，還是要戴好口罩，這個是市府的呼籲。

黃偉哲說，另外市府對低收入戶的民眾開闢「綠色通道」，以及跟確診者有接觸的民眾，有密切接觸的民眾，開闢綠色通道，因為跟確診者接觸的民眾，他可能需要去快篩趕快知道自己的狀況，那尤其是低收入戶，因為現在大家都想去搶快篩，但有些真的需要的人，像低收入戶，他可能沒有這個時間去跟人家排隊，因為他要顧三餐，有可能是因為花500元對低收民眾來講是蠻多的，所以在低收民眾有必要知道他的身體狀況，但沒有辦法去跟人家搶快篩時，市府特別為低收入戶來開闢綠色通道。什麼綠色通道呢？市府在這幾處快篩站，可免費提供低收入戶的民眾去那邊做快篩，而且是由專業醫護人員來幫你做，那這個準確度、還有安全性都會兼顧地更好，所以也希望低收入戶的朋友你如果沒有辦法去搶到快篩，不用擔心，市府可提供這樣的服務。

台南市衛生局蔡玲珊專委指出，若市民為確診者的接觸者，或自行使用家用快篩檢測陽性，請佩戴口罩、持身分證及健保卡，於5月6至8日依照各站篩檢時間及採檢對象分流前往新化體育公園（新化區公園路110號）、松柏育樂中心（南區南門路263號）和營新醫院（新營區隋唐街228號）篩檢；確診者的接觸者請於5月6至8日每日上午9至11時至新化體育公園或松柏育樂中心、或5月6至8日每日8時至10時至營新醫院，進行鼻咽快篩；家用快篩陽性的市民，請持陽性試劑（密封包好），於11至12時至新化體育公園或松柏育樂中心、或10時至12時至營新醫院，進行PCR檢測。





另永康區市立圖書館新總館5月7日上午9時至11時30分、下午1時30分至4時開設免預約莫德納疫苗接種站，上午、下午場次各提供150人接種，歡迎有接種需求的市民攜帶身分證、健保卡、接種紀錄卡前往。