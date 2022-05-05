北士科車來速「明增機車道」！擬延長篩檢時間　柯文哲籲民眾先做2件事

記者袁茵／台北報導

台北市政府開設10家醫院急門診、1家北士科車來速篩檢站，替輕症快篩陽性者做PCR篩檢和看病拿藥。台北市副市長黃珊珊5日上午在議會時稱，台北市政府考慮在文山區增設一個車來速篩檢站，不過台北市長柯文哲下午又說，來不及再設一個點，倘若有需要，就將北士科工作時間拉長，從早上8時至凌晨0時運作。

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊視察北士科車來速。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

柯文哲5日上午赴台北市議會專案報告，台北市議員張斯綱詢問，除了北士科車來速之外，有沒有要再加開其他「車來速」篩檢站？而黃珊珊則回應，考慮在南區多設立一個，例如文山區等地區，不過目前仍在規劃當中，要考慮醫療量能、地點等。

柯文哲結束專案報告後，與黃珊珊一同趕赴北士科車來速篩檢站視察。柯文哲提及，與其再設立一個車來速，不如將時間點拉長，「要設個點來不及了。」新光醫院則回應，如果要將時間延長，會與院長進行討論，他們會全力支援。

而柯文哲於會後受訪時表示，現在北士科車來速只有2線道運行，明（6）日早上會再多另一條線，從2線道變成3線道，供給騎摩托車、腳踏車或行人，歡迎市民於6日早上8時起，騎摩托車前往北士科車來速。

不過，柯文哲也拜託欲前來民眾做2件事情，包括付款使用悠遊卡，因為現場沒時間掏錢與找錢，且也有很多人悠遊卡金額不足，請民眾儲值足夠的錢再過來，目前篩檢標準費用為300元，「儲值不夠要怎麼跟你找錢？這很麻煩。」另外也盡量透過網路預約，如果民眾沒有預約，就會卡在現場老半天。

另外，由於黃珊珊在議會時稱增設車來速，被問到增設一事，柯文哲回應，如果要增設一個篩檢站，還需要花2、3天的時間，不如將北士科篩檢站的容量增加50％，如果還有需要的話，就於5月7日延長工作時間，從早上8時進行到凌晨0時，將同一個地點的效益發揮到最大。