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成立勞資會議六都台南得第一　力推便民E化線上報備兼防疫

▲台南市成立勞資會議率六都第一，勞工局長王鑫基力推便民E化線上報備兼防疫，一舉兩得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市成立勞資會議率六都第一，勞工局長王鑫基力推便民E化線上報備兼防疫，一舉兩得。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為落實黃偉哲市長的施政願景，將台南打造成為市民的「希望家園」，積極推動事業單位成立勞資會議，勞資會議乃是建置企業內勞資雙方的一個溝通平台，可以減少對立衝突，凝聚雙方共識，台南市勞資會議成立率為30.03％，是六都中成立率第一名。

勞工局也採取多項措施包括辦理多場次宣導會、安排種子講師入廠輔導及並於官網建置操作教學影片，協助事業單位依法成立勞資會議，5日特邀請勞資會議種子講師，台灣菸酒股份有限公司黃秀鳳課長進行勞資會議入場輔導經驗分享。

勞工局王鑫基局長表示，勞動部於2020年底建置『勞資會議代表名單線上備查系統』（網址: https://meeting.mol.gov.tw/personalCertLogin），因應e化潮流趨勢快速又安全的申報管道，截至4月26日為止台南市已經有1034家事業單位使用線上系統，事業單位可以指派人員透過工商憑證及自然人憑證在線上填報勞資會議代表名冊，異動名冊，除了效率便捷迅速外，勞資雙方代表名單儲存於系統中也可以避免遺失，另一方面可以減少郵資費用的支出，兼具多項優點。

王鑫基局長指出，為督促事業單位依法舉辦並召開勞資會議，落實企業內勞工參與制度，強化法令遵循意識，勞工局每年均辦理多場次的宣導會，今年也會規劃再行舉辦，宣導會中除了講授相關法令及運作規範外，也會進行線上備查現場教學；此外本局為輔導台南市轄內事業單位依法召開及運作勞資會議，特與熟悉勞資關係事務的勞工法令專家、學者合作，由本局免費派任專家學者入廠提供輔導遵循勞資會議相關法令與實務運作方式。

黃課長表示，台灣90％以上是中小企業的樣態，以往所輔導案件都是勞工人數在30人以下之小型企業或家族型企業，常不了解勞資會議的意義及功能？ 除了先解釋勞資會議之意義，勞資會議實施辦法內容，並強調所有適用勞基法之事業單位都應舉辦勞資會議，就連勞工人數在3人以下之事業單位也涵蓋在內，接下來教導如何成立及召開勞資會議，準備相關資料供其參考，另針對上市櫃或申請外籍勞工招募許可需求雇主，申請無違反勞工法令證明均要檢附召開四次勞資會議之紀錄文件。

此外勞資會議的功能，可讓勞資雙方協商勞動條件，例如變形工時，解決企業接單趕工時之困擾，亦有助於勞工工作與家庭的平衡，創造勞資雙方溝通管道，使勞資和諧，共創雙贏。企業負責人經過輔導後，都表示對勞資會議有瞭解，感謝勞動部及勞工局用心輔導企業，也願意在適當時機成立並舉行勞資會議。

勞工局也呼籲各事業單位多加利用『勞資會議代表名單線上備查系統』（網址: https://meeting.mol.gov.tw/personalCertLogin），除了e化便民外，可減少用紙，也減少郵寄成本外，除符合環保潮流又省錢，事業單位先以工商憑證登入後，指派自然人憑證，自然人憑證於系統內登錄勞資會議勞資代表名單，系統於收到登錄資料後，將會自動通知事業單位所在地之地方主管機關至系統審查，並回復事業單位以完成備查程序，簡化流程，勞工局同時表示，如有事業單位無法透過線上通報，仍可依現行紙本方式進行通報。

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