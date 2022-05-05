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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／大巨蛋工地爆3人確診　議員批柯文哲狀況外、只知道要預算

記者杜冠霖／台北報導

台北市議會5日進行市長專案報告，對於日前傳出大巨蛋工地有人確診，北市府證實，確實有3人確診，整個單位都被隔離，但目前都已經解封，影響時間大概10天左右，對此，議員陳怡君質詢時，質疑台北市長柯文哲、副市長黃珊珊完全狀況外，「只知道跟議會追加公共工程預算，不關心公共工程的確診狀況！」

▲▼ 0427 柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告-陳怡君。（圖／記者黃克翔攝）

▲北市議員陳怡君。（圖／記者黃克翔攝）

柯文哲4日表示：台北市估計三至四天後，確診人數就會破萬，對此，陳怡君質疑，在確診人數越來越多的狀況下，難道不會擔心疫情拖累北市公共工程進度嗎？柯文哲則回覆：「會擔心。」

陳怡君表示，今日的專案報告中，柯文哲僅知道跟議會追加公共工程預算，不關心公共工程的確診狀況，因為缺工缺料所需要追加的經費議會均理解，但今天的施政報告中，柯市府對於改建工程確診的狀況，沒有著墨沒有交代，也沒有因應作為，然根據近日報導，廣慈社宅與南門市場改建統包工程都有確診情形，但市府只知道要預算，不關心市府工程確診狀況令人遺憾。

陳怡君爆料，大巨蛋近日爆出確診情形，市長、副市長完全狀況外。柯文哲愣了一下，黃珊珊則表示，還沒有接到消息，不過勞動局都有針對工地進行檢查，需要的話，會安排去檢疫所。

大巨蛋籌備處副執行長陳世浩證實，目前設計部確實有人確診，整個單位都被隔離，但目前都已經解封，影響時間大概10天左右，「隔離人數尚未掌握，確診人數則是3例。」

陳怡君呼籲，柯文哲不要只會關心追加預算，也應該對於台北市公共工程的確診狀況有所掌握。

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