竹市+194！　疫苗站半天湧出近千人搶打莫德納

▲新竹市今日新增確診194人。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（5）日新增194名確診個案，今（111）年以來已累積1,626名確診個案；目前仍住院中之確診者有43人，「採居家照護之確診者」共950人，因密切接觸而居家隔離者共159人。至於停班停課則有28校持續進行，2座大型疫苗施打站持續接受預約注射，光今日上午止，就接受了近千人注射，尚未完成接種的民眾可把握機會。

新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，民眾接種狀況踴躍，今（5）日截至11時許，中正市場施打站接種711人，慈濟施打站接種268人，衛生局呼籲，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，鼓勵市民踴躍接種疫苗。

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薪竹市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程(停課)訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」 查詢。

衛生局表示，2座疫苗施打站下周（5/9~5/13）天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台或洽疫苗專線03-5355137諮詢。



另，無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，歡迎所有民眾加入「新竹市居家照護關懷line@」 ，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。

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