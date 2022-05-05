77萬劑輝瑞兒童疫苗5／12抵台　陳時中：5月下旬進行校園接種

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（5）日表示，首批輝瑞/BNT兒童疫苗77.76萬劑將於5/12日清晨抵台，可供5-11歲兒童接種基礎劑，食藥署上週四已通過EUA，等行政程序完成後，就會發放家長意願調查通知書，預計5月下旬可進行校園接種。

陳時中表示，輝瑞/BNT疫苗成人劑型預計5/9送達，可供青少年接種追加際劑，將請教育部啟動家長意願調查，預計5月下旬進行校園接種。兒童疫苗則預計5/12送達，可供5-11歲兒童接種，相較於莫德納6-11歲多了一個年齡層。

目前國內兒童新冠疫苗僅有莫德納可接種，從5/2陸續施打，至於輝瑞／BNT疫苗近期簽訂新約，包含220萬劑兒童疫苗與180萬劑成人疫苗，也已經通過給5~11歲兒童使用的緊急使用授權（EUA）。

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疫苗抵台後還需進行檢驗封緘相關流程，陳時中說，食藥署相當堅持進行檢驗，所幸實驗用2000劑疫苗已經提前送達，相關細菌培養進行中，原本需耗時14天以上，現在只需7天時程，估計5月20日前就可以開打。

陳時中另補充，成人疫苗共有185萬劑，青少年大概會用到95萬劑，但不見得會全數用完，因此會暫撥100萬劑給青少年接種，餘下的開放其他年齡層打1、2劑或追加劑。換句話說，新到貨BNT成人也打得到。

▲指揮中心5/5公布輝瑞BNT到貨及意願調查說明。（圖／指揮中心提供）