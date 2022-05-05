今炸破3萬例「是時候禁內用了？」　專家給答案：4類人別外出

記者邱晟軒／綜合報導

國內今（5日）新增30035例本土確診，再創歷史新高，另外再增5例確診後死亡個案，引發國人憂心。對此，毒物科專家招名威表示，針對目前疫情嚴峻狀況「的確有禁內用的必要」，不然單日確診破十萬人這天很快就會到來。

招名威今天在個人臉書發文指出，全台目前陽性率高，重症和死亡率也會跟著提升，醫療量能勢必也越來越緊繃，醫界已經有希望暫時禁止內用的聲音出現。

到底該不該禁止內用？招名威認為「的確有這個必要」，如果現在什麼都不做，單日確診破十萬人這天很快就會到來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲本土疫情持續升溫。（圖／記者李毓康攝）

招名威表示，雖然與病毒共存是共識，可是共存也是可以有輕重緩急的，與其急共存短時間造成社會壓力大，中重症、死亡數大增，篩檢跟不上確診，壓縮醫療量能，倒不如提出配套措施，和病毒軟性共存，以目前陽性率壓不下來狀況下，不該急著共存，該有的管控措施還是得做。

招名威坦言，針對高風險地區，應該暫時禁止內用，但目前政策上看起來不太可能，人民生計也會影響太大，因此建議可以採取去年剛解封時的方式，管控餐廳人數，人流減半，落實隔桌不坐人，並加裝隔板減少飛沫傳播。

招名威文末呼籲，最後，最需要被保護的就是高風險族群、長者、幼童和未打疫苗者，這段時間真的必須提高警覺，減少外出，也要避免去到人多的場所，減少接觸病毒的感染機率，才是最安全的做法。