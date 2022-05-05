快篩實名制已賣300萬人份！特約藥局將分流「早中晚販售」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今說明快篩實名制販售相關訊息，指揮官陳時中表示，有跟藥師公會協調公告販售時間，早中晚分開販售，民眾可以多上網查詢。根據統計，截至目前，應該已經有300萬人買到5劑一包的快篩試劑。

快篩實名制在4/28上路，在全國近5000家健保特約藥局、偏鄉衛生所等販售，民眾只要拿健保卡就能到藥局買一組5入500元（每劑100元）的快篩試劑。購買方式以身分證字號尾數單雙號進行分流，單號為星期一、三、五，雙號是星期二、四、六，週日則開放全民購買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中說明，快篩實名制至今已有4900多家藥局參與販售，今天中午12點已經有585家賣完，總共售出17萬1010份，之後會慢慢增加看能不能兩天配售一次，另外也有跟藥師公會協調公告販售時間，民眾可以先上網查詢，但有時候賣很快，希望大家多耐心等待。

截至目前為止，快篩實名制已販售300萬人份，數量不算少，等於已經發出1500萬劑，涵蓋率應該蠻高的。陳時中表示，希望接下來可以維持一樣的速度，家家戶戶都能有快篩試劑。

▲▼指揮中心公布「快篩實名制」販售統計及分流方案。（圖／指揮中心提供）