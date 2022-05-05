推動最尊重女性的大台南　歸仁地政舉辦小紅帽衛生棉共享活動

▲台南市歸仁地政事務所提前歡慶「母親節」，特舉辦「小紅帽衛生棉」共享活動，在1樓女性友善廁所架設「衛生棉共享盒」，提供女性民眾及人員免費衛生棉及生理護墊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁地政事務所提前歡慶母親節，正值市長黃偉哲推動讓台南成為一個最尊重女性的城市，特舉辦「小紅帽衛生棉」共享活動，在1樓女性友善廁所架設「衛生棉共享盒」，提供女性民眾等免費衛生棉及生理護墊，楊文松主任並致贈女性同仁康乃馨及粉紅玫瑰花，落實EAP員工協助方案，營造溫馨關懷工作環境。

歸仁地政主任楊文松表示，為落實市長黃偉哲推動讓台南市成為一個對女性最尊重的城市、對性別更友善的城市，特定於母親節前夕舉辦「小紅帽活動」，除了在1樓女性友善廁所設置「衛生棉共享專區」外，並更新4樓哺乳室相關設備。此外，歸仁地政獲市府補助款，正進行1樓大門口無障礙坡道改善工程業已竣工，期盼提供給洽公民眾及所內人員性別友善與無障礙的公務環境，共創幸福友善的溫暖大台南。

歸仁地政所指出，衛生棉和護墊等生理用品，是女性日常中的必需品，為了改善月經貧窮、月經不平等盡一份心力，讓女性生理期來臨都有乾淨的生理用品可以使用，在1樓女性廁所內精心設置「衛生棉共享專區」，並於裝置藝術看板張貼「薄薄一片，給您方便」及「歸仁用心，請您放心」等圖示，將不同種類的衛生棉、護墊等生理用品分類放置，讓民眾依據自己的需求取用。

小紅帽活動初衷係幫助女性朋友，讓生理期突然到來，但沒隨身攜帶生理用品的人方便取用，而女性民眾和所內同仁，也能自由將用不到或尺寸不符的生理用品放進共享盒內，讓它們找到「新主人」。

地政局長陳淑美強調，歸仁地政事務所是曾榮獲第2屆政府服務獎整體服務類獎項的優質機關，除滿足一般民眾辦理登記、測量、地價及地用等地政業務之需求外，更要提供洽公民眾貼心與溫馨的服務。因此，該所落實南市府地政局性別政策，也就是將性別平等融入各項措施中，並積極推動「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）宣導，讓性別平等的觀念向下扎根，建構性別友善城市。