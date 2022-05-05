　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

推動最尊重女性的大台南　歸仁地政舉辦小紅帽衛生棉共享活動

▲台南市歸仁地政事務所提前歡慶「母親節」，特舉辦「小紅帽衛生棉」共享活動，在1樓女性友善廁所架設「衛生棉共享盒」，提供女性民眾及人員免費衛生棉及生理護墊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市歸仁地政事務所提前歡慶「母親節」，特舉辦「小紅帽衛生棉」共享活動，在1樓女性友善廁所架設「衛生棉共享盒」，提供女性民眾及人員免費衛生棉及生理護墊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁地政事務所提前歡慶母親節，正值市長黃偉哲推動讓台南成為一個最尊重女性的城市，特舉辦「小紅帽衛生棉」共享活動，在1樓女性友善廁所架設「衛生棉共享盒」，提供女性民眾等免費衛生棉及生理護墊，楊文松主任並致贈女性同仁康乃馨及粉紅玫瑰花，落實EAP員工協助方案，營造溫馨關懷工作環境。

歸仁地政主任楊文松表示，為落實市長黃偉哲推動讓台南市成為一個對女性最尊重的城市、對性別更友善的城市，特定於母親節前夕舉辦「小紅帽活動」，除了在1樓女性友善廁所設置「衛生棉共享專區」外，並更新4樓哺乳室相關設備。此外，歸仁地政獲市府補助款，正進行1樓大門口無障礙坡道改善工程業已竣工，期盼提供給洽公民眾及所內人員性別友善與無障礙的公務環境，共創幸福友善的溫暖大台南。

▲台南市歸仁地政事務所提前歡慶「母親節」，特舉辦「小紅帽衛生棉」共享活動，在1樓女性友善廁所架設「衛生棉共享盒」，提供女性民眾及人員免費衛生棉及生理護墊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁地政所指出，衛生棉和護墊等生理用品，是女性日常中的必需品，為了改善月經貧窮、月經不平等盡一份心力，讓女性生理期來臨都有乾淨的生理用品可以使用，在1樓女性廁所內精心設置「衛生棉共享專區」，並於裝置藝術看板張貼「薄薄一片，給您方便」及「歸仁用心，請您放心」等圖示，將不同種類的衛生棉、護墊等生理用品分類放置，讓民眾依據自己的需求取用。

小紅帽活動初衷係幫助女性朋友，讓生理期突然到來，但沒隨身攜帶生理用品的人方便取用，而女性民眾和所內同仁，也能自由將用不到或尺寸不符的生理用品放進共享盒內，讓它們找到「新主人」。

▲台南市歸仁地政事務所提前歡慶「母親節」，特舉辦「小紅帽衛生棉」共享活動，在1樓女性友善廁所架設「衛生棉共享盒」，提供女性民眾及人員免費衛生棉及生理護墊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

地政局長陳淑美強調，歸仁地政事務所是曾榮獲第2屆政府服務獎整體服務類獎項的優質機關，除滿足一般民眾辦理登記、測量、地價及地用等地政業務之需求外，更要提供洽公民眾貼心與溫馨的服務。因此，該所落實南市府地政局性別政策，也就是將性別平等融入各項措施中，並積極推動「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）宣導，讓性別平等的觀念向下扎根，建構性別友善城市。

►碗盤超乾淨！「紫外線殺菌＋烘乾」一機搞定

ET快訊
柯文哲「道德呼籲」：群聚、聚餐先暫停一下
陳時中「1政策」打臉陳建仁！　網：誰不懂流行病學
快訊／台中+1776！　10處足跡熱點曝光
柯文哲稱3天後進入黑暗期　陳時中：單日超過15萬「黑數會大量
快訊／快篩陽即確診「保險理賠嗎」　業者回應了
北市何時「軟性封城」？柯文哲曝最後底線　每天監看4數字
快篩1700萬份供貨退出　陳時中：會公開再徵求
估5／11最高單日10.2萬人確診　中重症比率可能增加
快篩陽=確診！「抗病毒藥」資格放寬　14類居家照護者適用
快篩陽=確診「保險業憂慘賠」　陳時中：沒辦法幫保險公司想這問
快訊／快篩陽即確診　這3類人適用免外出PCR
今炸破3萬例「是時候禁內用？」　專家給答案：4類人別外出
快訊／BNT兒童疫苗77萬劑快來了　陳時中：5月下旬校園接種
快訊／今本土+30035　各縣市確診分布曝
羅志祥突宣布喜訊！　出道28年「謝謝你們的陪伴」
拿7000元大禮！　母親節炫「毛孩深情合照」賺大獎
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

成立勞資會議六都台南得第一　力推便民E化線上報備兼防疫

75歲嬤衣著單薄佇立谷關街頭　警巡邏發現她身上只剩30元

推動最尊重女性的大台南　歸仁地政舉辦小紅帽衛生棉共享活動

台東縣池上農會穀物乾燥中心　今落成啟用

長者服務再擴大　台東太麻里鄉泰和社區照顧關懷據點開幕

2022「台東慢漫遊」產業媒合會　發展有機觀光

羅智強辭北市議員爭取提名　呂玉玲：跟玉玲姐姐一起為桃園打拚

黃偉哲授證首張居家托育守護標章 台南市提供家長安心送托

獲中央3.5億補助　立委林文瑞爭取虎尾芒果大道拓建

桃園失智婦迷途一問三不知　手戴愛心手鍊警助返家

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

陳芳語「激吻樂團鼓手」居酒屋親密餵食　回家褒愛16小時...認：友達以上戀人未滿

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

再增5死！今本土飆28420例　新北首次「單日突破萬例」

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

媽玩遊戲黏人柴狂討摸　牠鑽懷裡猛蹭：快理我

成立勞資會議六都台南得第一　力推便民E化線上報備兼防疫

75歲嬤衣著單薄佇立谷關街頭　警巡邏發現她身上只剩30元

推動最尊重女性的大台南　歸仁地政舉辦小紅帽衛生棉共享活動

台東縣池上農會穀物乾燥中心　今落成啟用

長者服務再擴大　台東太麻里鄉泰和社區照顧關懷據點開幕

2022「台東慢漫遊」產業媒合會　發展有機觀光

羅智強辭北市議員爭取提名　呂玉玲：跟玉玲姐姐一起為桃園打拚

黃偉哲授證首張居家托育守護標章 台南市提供家長安心送托

獲中央3.5億補助　立委林文瑞爭取虎尾芒果大道拓建

桃園失智婦迷途一問三不知　手戴愛心手鍊警助返家

不讓疫情阻隔交流　大同邀校友設計LINE貼圖「敲可愛！」

綠營反咬「高登環球新北核可」　新北市府回應了

和人夫「只穿內褲」被抓包！小三辯「很正常」　判賠正宮30萬

疫情降級防疫保單賠不賠？　國民黨團憂200萬保戶權益受損

金寶出售群創股票是否合法？　適法爭議待金管會釋疑

這批快篩劑「只送不賣」！第一線風險大　慈濟捐贈嘉市警900劑

一圖秒懂2款口服藥差異！已有1415人用　「未滿18歲只能吃這款」

愛將遭指網軍「空降北農副總」月薪10萬！　陳吉仲：他表現非常好

烏克蘭激戰畫面驚見「李根大尉」身影！　韓網：裝備、聲音全是他

媽比女兒更辣「約會對象也想當繼父」　她無奈：男人更想接近我媽

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

地方熱門新聞

確診爸帶高燒兒就醫　高榮「還原躺地6小時」

金門烏坵海域發現「不明漂流船」

羅智強入籍桃園　龜山區42年老公寓是新家

代表國民黨參選縣長　蘇清泉：迎接屏東出頭天

有好康！打滿3劑台東住宿買二送一

75歲嬤佇立谷關街頭　身上只剩30元

羅智強爭取桃園市長提名　呂玉玲回應

嘉義水上荔枝椿象暴增　小黑蚊入侵

台南府議首長共同呼籲公眾人物減少跑攤

台南學校教職員工生快篩試劑6日起在校領取

新北三重碧華公園生命之樹新意象

高雄李家大院賀台南南區灣裡文聖堂安座

桃園加快居隔通知　已補發1萬7千份

低收入戶免費快篩服務民眾向黃偉哲道謝

更多熱門

相關新聞

成立勞資會議六都台南得第一

成立勞資會議六都台南得第一

台南市勞工局為落實黃偉哲市長的施政願景，將台南打造成為市民的「希望家園」，積極推動事業單位成立勞資會議，勞資會議乃是建置企業內勞資雙方的一個溝通平台，可以減少對立衝突，凝聚雙方共識，台南市勞資會議成立率為30.03％，是六都中成立率第一名。

全國最佳台南海洋科普繪本徵選3件獲特優

全國最佳台南海洋科普繪本徵選3件獲特優

台南府議首長共同呼籲公眾人物減少跑攤

台南府議首長共同呼籲公眾人物減少跑攤

台南市藥師完成首例確診者「送藥到府」

台南市藥師完成首例確診者「送藥到府」

黃偉哲讓「海廢」大翻身

黃偉哲讓「海廢」大翻身

關鍵字：

台南歸仁地政小紅帽衛生棉共享

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊丞琳痛心曝「Yumi過世」了！　死訊藏3個月

羅志祥突宣布喜訊！出道28年「謝謝你們的陪伴」

醫師爸：mRNA「就像要麥當勞蒸小籠包」　我的孩子不打

即／疑求愛不成！樹德科大男大生持刀猛割女同學頸

影帝小舅子跌下30公尺高坡身亡！

快訊／哏圖女孩驚傳輕生！得年16歲

快訊／再增5死！今本土狂飆30035例、境外增71

24歲女6天猝逝　Omicron沒那麼友善「3徵兆注意」

安珀赫德淚崩全說了！

指揮中心：快篩陽性即確診！

機車「車頭朝外停」會被罰錢？

莉婭懷孕3月「好想跟你上床」4願望調情謝和弦！

男友每天早上準時傳3字　她拆穿「外掛」真相

LINE悄「解鎖新功能」台北人限定！網喊心動

打3劑BNT重症！20多歲女染疫6天敗血症亡

更多

最夯影音

更多
男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽

男大生改名「高價鮭魚」　2天狂賺11萬：超級爽
一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

一家三口偷帶狗進民宿！　被抓包嗆：我們是消費者

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

鍾欣凌直播女兒狂喊「馬麻～」逼瘋她XD　「王子來了」超嗨..她萌問：邱勝翊是誰？

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

韓國人搜尋最多台灣人前三名！　聽到峮峮他超興奮：怎會不關心呢

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

集資100元轉出獨家最大獎　巨型扭蛋機掉「驚喜活橘貓」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面