男性也不放過！俄軍再爆「性侵獸行」　聯合國：已數十人受害

▲俄軍攻烏除了導致當地多處淪為廢墟外，還爆出不少士兵對平民施暴的消息，下同。（示意圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

聯合國官員帕藤（Pramilla Patten）2日指出，聯合國接獲投訴，聲稱俄軍在烏克蘭性侵了數十名烏克蘭男性；儘管當局還無法證實相關案件的真實性，但他們已開始展開進一步調查。

據《衛報》報導，帕藤表示，聯合國目前已就接獲的數十宗烏克蘭男性被俄軍性侵案展開調查，不過調查男性被性侵的案件更具挑戰性，「男性比女性更容易感覺被性侵是件屈辱的事，因此要他們站出來指控俄羅斯的罪行往往更困難」，何況有部分受害者也已經離開烏克蘭，或是害怕與他人談論自己曾經的經歷。

帕藤承認，當局同意這數十宗性暴力案件「只是冰山一角」，因此他們將為所有受害者創造安全的空間，以便他們能安心舉報性侵案，「我敦促所有受害者勇敢站出來，以便國際社會能盡快找到這些肇事者，並追究他們的責任」。

烏克蘭總檢察長韋涅吉克托娃（Iryna Venediktova）也透露，烏方也接獲多起投報，指控俄軍對烏克蘭各個年齡層的男女施暴，其中不乏兒童與老人的案例。涅吉克托娃2日在基輔的記者會上指出，俄軍大規模性侵烏克蘭人民其實是一種「蓄意的戰略」，「他們正在打心理戰，希望藉此恐嚇平民，迫使他們投降」。

報導稱，烏克蘭調查人員目前已掌握了部分施暴俄軍的身份，並將對其中一名施暴男子發出逮捕令。不過，不少人都質疑已撤退回國的俄羅斯士兵是否也會被起訴，因為這些人在回國後都受到了莫斯科政府的保護，而俄羅斯當局至今仍堅持否認他們的部隊曾在烏克蘭犯下戰爭罪。