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社會 社會焦點 保障人權

無牌無帽無照酒測也超標！高雄男竟嗆：不准，再測一次

▲▼鼓山分局酒駕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲顏姓男子無帽無牌還酒駕被鼓山分局攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄旗津一名顏姓男子（53歲）4日上午與朋友小酌後，騎著未懸掛號牌的機車準備返家，自認距離短連安全帽也沒戴就上路，沒想到被警方攔查，言談中員警發現男子身上有明顯酒氣，經測試男子酒測值達每公升0.28毫克，顏男發現酒測值超標，竟直呼「不準，再一次！」，讓員警好氣又好笑，但還是依法開出4張罰單，詢後依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局旗津分駐所所長郭誌遠、警員蔡宜哲4日上午10時30分左右巡經旗津區廟前路一帶，發現顏男未戴安全帽又騎著沒有號牌的機車，隨即上前攔查。

▲▼鼓山分局酒駕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲顏男（右）酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

顏男表示，今年初機車號牌遭監理機關註銷而被警方查扣，言談中員警發現他身上散發濃濃酒氣，經實施酒精測試，酒測值0.28毫克超標，沒想到顏男竟稱酒測器不準，要員警讓他再測一次，員警解釋酒測儀器都是檢驗合格才能使用，一旦有數值產生就不能再做第二次。

警方表示，顏男總共涉犯車輛號牌吊扣期間駕車、未戴安全帽、無照駕駛還有酒駕等4項交通違規，罰鍰至少新臺幣25100元起跳，還必須送法院，得不償失。

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，酒駕新法已於3月31日上路，其中「10年內第2次酒駕累犯者」（溯自108年7月1日起算）公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實，民眾騎車上路，切勿酒駕心存僥倖，警方將嚴加取締，持續掃除「醉」犯，全力防制酒駕憾事發生。

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