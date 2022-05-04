父酒駕撞死人找兒頂替　500萬和解「每天靈堂致意」...判關3年

▲屏東男2度酒駕撞死人，賠500萬與家屬和解，仍需關3年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／屏東報導

屏東一名呂姓男子2度酒駕闖紅燈撞死人，找來兒子頂替，被眼尖員警識破，兒子被依頂替罪判拘役40天，呂男雖已賠償500萬元，死者家屬也替其求處緩刑，高雄高分院仍依公共危險、肇事逃逸等罪名，判3年有期徒刑。

判決指出，呂男曾於2018年酒駕上路被逮，又於2020年8月23日下午5時許，飲用威士忌酒後，開著小貨車沿屏東縣枋寮鄉農場路行駛，行經交叉路口時，貿然闖紅燈，因而與死者鄭男騎乘的機車碰撞，導致鄭男全身多處骨折，傷重不治死亡。

呂男擔心事跡敗露，緊急找來兒子到場頂罪，自己則是開車離去，員警到場調閱監視器時，發現其體型與畫面中男子不太相同，才揪出頂罪真相，呂男被迫返回事發現場，經酒測後酒精濃度達每公升0.32毫克，枋寮分局依公共危險等罪，移送屏東地檢署起訴。

屏東地院簡易庭針對呂男兒子依頂替罪，處拘役40日，得易科罰金，緩刑2年。呂男則是在一審被依公共危險、肇事逃逸等罪，合併執行3年刑期。

呂不滿上訴二審，高雄高分院調查，呂男在原審審理期間，調解賠償500萬元成立，死者家屬也表示全家人討論過，同意原諒呂男，治喪期間呂也有每天到場，被害人家屬因此希望給予緩刑，給被告一個重新做人的機會。法院認為，原審已審酌情況減輕其刑，量刑亦稱妥適，並無任何偏重不當或違法之處，應予駁回，維持3年有期徒刑。