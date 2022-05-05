10縣市列高風險區！台南、新竹縣也納入　全台疫情分布圖曝光　

▲衛福部列疫情高風險縣市。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣本土疫情嚴重，確診數已連日破萬，行政院院長蘇貞昌5日在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」，衛福部簡報中一張圖表也顯示，5月11日單日確診數可能達到54124至102743，確診數將上看十萬。衛福部也列出10個疫情高風險縣市，除原本的台北、新北、基隆、桃園、花蓮、高雄、台中、宜蘭外，新增台南、新竹縣2縣市。

衛福部也列出10個疫情高風險縣市，除原本的台北、新北、基隆、桃園、花蓮、高雄、台中、宜蘭外，新增台南、新竹縣2縣市。另外，中高風險包含：屏東、台東、雲林、彰化、苗栗、新竹市等6縣市、中風險則有嘉義縣市、南投、連江、金門、澎湖等。

衛福部表示，國際疫情趨緩仍嚴峻，國內病例及中重症個案持續增加，預估5月中下旬將達高峰，請各部會務必儘速完成相關應變作為及配套措施，落實跨部會及與地方政府之協調合作，共同穩定疫情。

衛福部指出，因應疫情變化，各項防疫措施已陸續實施或放寬：5月9日起入境居家檢疫天數縮短為7天檢疫+7天自主健康管理，以兼顧社會經濟及風險控管；擴大篩檢網絡，紓緩急診篩檢人潮，包含增設社區篩檢站共326處、108家專責醫院開設防疫（發燒）門診、及鼓勵基層診所提供採檢服務等，確保緊急醫療體系順暢運作。