大連2輛有軌電車「驚悚撞擊」慘照曝！現場有人被抬出　官方通報

▲遼寧大連2輛有軌電車相撞。（圖／翻攝自極目新聞）



記者鄭思楠／綜合報導

遼寧省大連市星海廣場站2輛202路有軌電車，5月5日上午7時20分許發生碰撞。網上流傳的影片和圖片顯示，2輛有軌電車停在軌道上，2輛車緊挨在一起，接觸部分明顯受損，有救援人員從一輛有軌電車內抬出一名受傷人員。

據《極目新聞》報導，居民劉女士透露，5月5日上午7時30分許，她路過星海廣場時，看到2輛202路有軌電車停在同一段軌道上，一車的車頭撞上了前一車的車尾，附近已經拉上警戒線，有警員在維持秩序，有救援人員在有軌電車內外忙碌，還看到救援人員抬出一名受傷人員。

大連公交202路有軌電車運營於大連市沙河口區、甘井子區，為市區線路、市區有軌電車，隸屬大連公交客運集團有限公司電車分公司。

據2022年3月大連公交官網信息顯示，大連公交202路線路長度為上行12.3千米，下行12.3千米，西起於小平島前站，東止於興工街站，途經萬達廣場、大連海事大學、星海廣場、大連星海會展中心等主要區域。

隨後，大連公交客運集團有限公司發通報稱，5日早7時17分許，202路由河口開往興工街方向的2239號電車在連山街路口與前車發生追尾。該車在折返入庫時又與2262號電車相撞。事故造成9人輕傷，均無生命危險。所有傷者第一時間已被送往醫院救治。事故發生後，大連公交集團立即調集力量全力處置，202路已安排公交車輛代運。事故原因正在調查中。