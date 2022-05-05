上海1800家重點企業復工率逾7成　強調對復工條件「沒必要加碼」

▲上海加速復工，降低對供應鏈衝擊。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海新增病例持續下降，復工進度也正加快，上海市經濟信息化委總工程師張宏韜5日上午在記者會表示，上海已有1800多家重點企業復工率超過7成，「在剛剛過去的勞動節，在復工復產的企業都沒有休息，保持繼續連續生產的狀態，大家非常珍惜現在的時間。」

張宏韜提到，上海工業企業復工復產有序推進，全市1800多家重點企業，復工率超過70%，其中首批660多家重點企業復工率超過90%，汽車、集成電路（積體電路）、生物醫藥等重點產業鏈持續恢復、提高產能，龍頭企業繼續保持穩定生產，「總體來看，全市工業企業復工復產穩中向好，取得了一定進展。」

張宏韜指出，各區以市級企業復工復產疫情防控指引為標準，結合本區實際和產業特點，紛紛制定區級指南，用好重點企業「白名單」、返崗人員「復工證」、物流運輸通行證等工具，例如，松江、寶山、金山、黃浦等區製定了區級企業重點企業名單，浦東、嘉定、青浦、奉賢、崇明、虹口等區積極推進符合防疫要求的企業復工復產。

張宏韜說，在復工復產推進過程中，他們認真聽取社會各方面的意見建議，注重收集和解決企業反映的訴求問題，近期大家的關注點主要還是集中在復工申請、供應鏈協同復工、物流運輸、人員返崗以及關鍵崗位人員復工等方面，例如，企業復工需要產業鏈上下游，以及倉儲、物流等同步開工，也需要試驗研究人員、專業技術人員、第三方設備供應商、憑證開具等專業服務同步復工，「這些訴求問題需要市區進一步合力推進，將各項政策措施傳達到位、落實到位、執行到位，全力做好保障。」

張宏韜還說，有一些企業通過各種途徑反映復工標準有些高，前期，他們確實發現有些街鎮、園區擔心影響疫情防控，而對企業復工條件有加碼的情況，這沒有必要也不應該，「我們將會同各區，協調街鎮、園區，按照全市統一要求來辦理。」

張宏韜強調，還是要始終堅持企業復工復產必須滿足防疫要求，要根據第二版工業企業復工復產疫情防控指引，制定落實「一企一方案」，這樣做的目的，就是為了更好地守護來之不易的抗疫成果，更有力地保障企業安全穩定生產，更有效地維護員工生命健康安全，「同時，我們也將根據疫情變化形勢，不斷動態調整復工復產相關要求，全力以赴做好企業服務工作。」