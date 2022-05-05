最嚴重情況還沒出現！台大醫估疫情高峰：不能排除單日幾十個死亡

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中預估，本土疫情高峰落在5/20，也可能出現單日20萬例確診。對此，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎則說，差不多，但是目前台灣趨勢來對照國外，可以說「最嚴重情況還沒出現」，不能排除一天出現幾十個死亡案例的可能。

ACIP召集人、台大醫院小兒科醫師李秉穎今再度接受資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪。他指出，本土高峰仍可能有變數，但目前預期5/20會達到。醫師表示，這段高峰會維持3至5個月左右，不過「不表示這段高峰過去就天下太平」，因為一段時間就會再有另一個高峰出現，病毒是一陣一陣的。

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李秉穎換算過國外數據，若台灣與其他國家情形相同，當疫情達到高峰時，每天死亡人數可能從20、30例到100例間不等，現在情況還是低的，但也意味著「最嚴重的情況還沒出現」，因此不能排除一天幾十個死亡案例的機率。

李秉穎強調，目前要做的就是「未雨綢繆」，也就是醫療量能保存，對民眾來說，基本防疫還是要做好，當居家照護或隔離時，一定要留意「是否有重症徵兆」。醫師也提醒，其中一個前兆是很多人會忽略的「喘」，導致無法好好走路，這就是心肺衰竭前的跡象，許多人或許會自我安慰，認為確診就是有可能會身體不舒服，一下就過，認為「沒那麼嚴重」，但事實上某些徵兆是代表你的情況相當嚴重了。