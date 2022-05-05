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勸沒必要搶快篩被推爆　律師：疫情期末考4件事更重要

記者黃翊婷／綜合報導

快篩實名制推出滿一週，還是有民眾清晨5點就到藥局門口排隊搶購。律師呂秋遠5日在臉書PO文表示，接下來確診人數只會越來越多，「如果沒必要，真的不用急著去搶快篩試劑」，現在最重要的是做好自我健康管理、戴口罩、勤洗手、保持社交距離，「希望大家都能平安健康度過這一次的期末考試。」

▲▼快篩實名制 民眾排隊等待購買 排隊一小時後買到的民眾 藥局張貼今日售完公告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾排隊搶買快篩，許多藥局一早就賣完了。（資料照／記者屠惠剛攝）

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快篩實名制上路後，不斷有民眾抱怨買不到，還有人清晨5點就到藥局門口排隊，甚至有郵務士無辜挨罵「快篩送太慢」。也有人看準「商機」，透過網路團購販售尚未經過核可的「指尖血快篩」，目前已有超過23萬組流入市面，警方正在擴大偵辦當中。

律師呂秋遠5日在臉書PO文呼籲，接下來這幾天確診人數只會越來越多，「如果沒必要，真的不用急著去搶快篩試劑」，大家現在要做的也是最重要的事情，就是做好自我健康管理、戴口罩、勤洗手、保持社交距離，「5月底疫情就會到高點了，我們一起加油撐過去吧！希望大家都能平安健康度過這一次的期末考試。」

呂秋遠還加碼分享養生食譜冰糖燉雪梨，他提到，疫情期間如果出現咳嗽症狀，在快篩之餘，也可以做點食物療癒一下自己，「這道料理其實很簡單，就是一顆雪梨去核以後，配上150c.c.左右的水，加上冰糖、紅棗、枸杞，放進電鍋裡，就能做成一道止咳化痰的養生料理。」

疫情期間，如果自己有咳嗽的症狀，在快篩之餘，不妨可以做點食物來療癒自己，例如冰糖燉雪梨。 這道料理其實很簡單，就是一顆雪梨去核以後，配上150c.c.左右的水，加上冰糖、紅棗、枸杞，放進電鍋裡，就能做成一道止咳化痰的養生料理。 這幾天，...

呂秋遠發佈於 2022年5月4日 星期三

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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