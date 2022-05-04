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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「徐巧芯搞了大烏龍」　他：政府跟羅氏原廠徵用快篩與經銷商無關

▲▼徐巧芯指控快篩議題，陳嘉行表示，她沒有查證搞了大烏龍。（圖／陳嘉行臉書）

▲針對徐巧芯指控的快篩議題，陳嘉行表示，她沒有查證搞了大烏龍。（圖／陳嘉行臉書）

記者陶本和／台北報導

針對快篩劑的議題，國民黨議員徐巧芯4日爆料，「羅氏」快篩和綠營關係匪淺；不過，指揮中心晚間駁斥，供民眾實名制購買的羅氏快篩試劑是政府直接徵用，與代理商牛耳國際生技公司無關。對此，「焦糖哥哥」陳嘉行感嘆，徐巧芯不求證搞了大烏龍。

徐巧芯表示，自己很好奇，「羅氏」跟「亞培」這兩件藥廠快篩試劑的「代理商」、「經銷商」的來頭是什麼，「是不是又跟福又達、保吉生一樣，要有關係，才能沒關係？結果一查下去不得鳥（了）！」

徐巧芯指稱，羅氏藥廠的代理商台灣羅氏，但盒子上面寫的經銷商是「牛耳國際生技股份有限公司」，代理人叫做蔡朝正，蔡朝正是前民進黨立委蔡煌瑯的哥哥（蔡煌瑯現為台灣車輛董事長），媒體報導他曾在羅氏藥廠任職逾20年，關係深厚。

不過，指揮中心晚間駁斥，強調這次實名制徵用的進口快篩試劑，包括羅氏和亞培2個廠牌，都是全球知名檢驗試劑品牌，這次徵用羅氏的快篩試劑，因為班機時效、航運成本、交易金額和金融保證等因素，絕非經銷商所能承擔，這次由政府直接徵用羅氏公司的快篩試劑，與國內代理商牛耳公司無關。

另外，蔡朝正也向媒體表示，這次政府徵收價格很低，僅95元，是指揮中心直接跟羅氏原廠徵用，完全與經銷商無關，他認為徐巧芯的指控「非常不公平」。

陳嘉行則評論，徐巧芯的臉又要更腫了，指揮中心已經夠累了，還要每天應付她這種歸剛欸影射認知作戰，「徐巧芯發文不求證，搞了一個大烏龍」。

陳嘉行說，要好意提醒覺得徐巧芯講話有道理的人，只要簡單查證或有點基本邏輯思維能力，就知道徐巧芯講話可以因人廢言了。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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