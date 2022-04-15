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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中一天爆氣兩次！　她轟「真把自己當神」：壞掉了

記者邱晟軒／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中今（15日）分別針對女星徐小可的直播批評，及有民眾抱怨與確診者唱歌卻沒被匡列2件事重砲回應。對此，國民黨籍台北市議員徐巧芯發長文感嘆表示，「陳時中變了」。

台北市議員徐巧芯15日在臉書發文指出，藝人徐小可在直播中批評目前政府的防疫停課標準，批評陳時中「一天到晚在那邊練肖話」，後來遭到「死忠」網友出征，陳時中本人也強硬以「藝人不應該對國家政府官員使用侮辱言詞」回擊。

徐巧芯認為，在教育部台灣閩南語辭典中，「練肖話」的意思是指胡說八道、隨便亂說話或是瞎扯，顯然這句話應該不算是「污辱言詞」。如果陳時中真的覺得這樣就被污辱了，可以依法提告，而不是自己說了算。這樣會顯得自己很沒格局，堂堂一個指揮官竟然無法接受人民的負面評價。

▲▼徐小可不滿停課標準「開罵陳時中」　3孩子沒疫苗嗆：成天練肖話。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family）

▲徐小可不滿停課標準「開罵陳時中」　3孩子沒疫苗嗆：成天練肖話。（圖／翻攝白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family）

徐巧芯強調，為什麼特別點名「藝人」不可以對「國家官員」這麼說？官員就是要受到民眾的監督與檢驗，藝人也是民眾的一部分，憑什麼要特別針對這個職業別做文章？藝人不能批評政府，那網紅可以嗎？有什麼職業可以批評政府，又有哪些被禁止批評政府？在我看來，陳時中根本就是大頭症發作，把自己內心高人一等的階級意識表露無疑，更缺乏民主社會裡面對於言論的容忍度。

徐巧芯說，實際上地方上真的接到很多民眾、家長陳情，我的辦公室也接到不少電話，對於現行的校園防疫規定和停課標準相當不滿。尤其目前確診一天已超過千例，甚至陳時中自己都說了接下來可能破萬、破百萬，但孩子沒辦法打疫苗，家長也不知道各校的確診數，讓民眾憂心忡忡。

徐巧芯表示，徐小可也是一個母親，她有著與一般人同樣的擔憂，在直播當中與網友分享自己的看法，竟然要遭受這樣的撻伐，指揮官不只不幫忙緩頰，還跟著上來踩一腳。

▲▼曾經接觸確診記者，指揮官陳時中4/15出示自己快篩的結果。（圖／指揮中心提供）

▲曾經接觸確診記者，指揮官陳時中4/15出示自己快篩的結果。（圖／指揮中心提供）

「除了對付藝人以外，陳時中今天也卯起來對付其他普通民眾！」徐巧芯指出，有民眾投訴媒體自己有跟確診者一起吃飯唱歌，卻沒有被匡列，主要是擔心防疫有破口。沒想到今天陳時中也開罵了，他說這是「民眾的不對」。他「民眾也可以自己聯絡衛生局」、「自己要去報到，會有通知，但一定要等政府通知才算，這不是對的」。政府官員沒有按照計畫行事，民眾好心提醒，卻被指揮官教訓。

徐巧芯說，「好，都是民眾的錯，民眾不對、民眾不乖、民眾不好，就你陳時中最棒」，大家發現了嗎？陳時中變了。大家還記得疫情剛開始時候嗎？很久很久以前的陳時中，給人不分黨派顏色、溫文儒雅、脾氣很好的感覺，那時候大家只能「順時中」，防疫工作做得好，民眾也願意給予掌聲，上了神壇。

徐巧芯接著感嘆，沒想到民眾給他機會，他就真的當自己是神。現在歷經疫苗買不到（還好有郭台銘）、去年五月防疫破功、現在再度爆發，完全沒有超前部署，現在的陳時中已經變了，不只是民眾對他的態度，還有他對人民的態度，都完全不一樣了。今天是台灣第一次確診破千例，或許也是許多人第一次發覺，那個曾經覺得還不錯的時中，已經壞掉了，「不包含我，我很早就發現了。」

▼徐巧芯嘆陳時中變了。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼社會福利及衛生環境委員會 陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

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