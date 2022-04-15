藍營最美發言人力挺徐小可！留言打氣「說出所有父母的心聲」

▲李明璇力挺徐小可，認為徐小可說出所有父母的心聲。（圖／資料照）



記者柯振中／綜合報導

女星徐小可13日晚間開直播，批評現行的疫情停課標準，並嗆指揮官陳時中「一天到晚練肖話」，瞬間遭到出征，陳時中也回應「藝人也不應該對政府官員用這侮辱性的字眼」等話語。對此，國民黨最美發言人李明璇也力挺，感謝徐小可、阿Ben說出所有父母的心聲。

徐小可13日開直播，丈夫阿Ben也在鏡頭前露臉，她表示，她無法理解「全校三分之一確診」的停課標準，也不滿政策不斷改動，目前家中有3位小孩子，都沒疫苗可打，「沒打疫苗是要蝦毀共存？你家就沒小孩嗎？」

徐小可後來更是嗆聲，指揮官陳時中「一天到晚在那邊練肖話」，慘遭網友出征，陳時中本人也回應，藝人不應該對政府官員用這侮辱性的字眼。

▼陳時中表示，藝人不該對政府官員用侮辱性的字眼。（圖／資料照）



國民黨台北市議員徐巧芯則力挺，「練肖話」在教育部台灣閩南語辭典當中，意指胡說八道、隨便亂說話或瞎扯，顯然不算「侮辱言詞」，若陳時中認為遭到侮辱，可以依法提告。

徐巧芯也說，陳時中為何要點名「藝人」，不可對「國家官員」這麼說，官員明明該受民眾的監督、檢驗，藝人也屬於民眾的一部份，如果藝人不能批評的話，那有誰能夠批評，「有什麼職業可以批評政府，又有哪些被禁止批評政府」，陳時中無疑是「大頭症發作」，將內心高人一等的階級意識表露無遺。

▼徐小可的言論引起爭議，有人出征，也有人力挺。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family）



對此，李明璇也在臉書上支持，稱讚徐小可、阿Ben相當勇敢，也不必害怕網軍謾罵。李明璇也說，台灣是言論自由的國家，不該說真話就遭到網軍出征，她也剛離開月子中心沒多久，家裡有個嬰兒、孩子，真的會很擔心沒打疫苗該如何是好，徐小可、阿Ben是說出所有父母的心聲，「謝謝你們！你們的實話非常重要！給你們加油、打氣、希望你們扛得住。」

▼李明璇留言力挺徐小可，認為說出父母心聲。（圖／翻攝臉書／白吉勝＆徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family）

