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快訊／林靜儀、蔡適應確診！　立院：可視訊質詢「1／3立委確診協商休會」

▲▼立法院議場資料照、萬用照。（資料照／記者徐政璿攝 ）

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝 ）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情嚴峻，民進黨立委林靜儀、蔡適應3日接連確診，外界高度關注立法院會議如何進行。對此，立法院秘書長林志嘉下午接受《ETtoday東森新媒體》訪問時說明，根據指揮中心建議，若是立委確診人數達到3分之1將會休會，但仍須先經協商程序，目前立法院依照應有的SOP進行防疫措施，若是委員需要以視訊質詢，也會幫他架設，全院採實體與視訊混合進行開會，確保國會運作正常。

立法院今日發出新聞稿說明，除希望委員早日康復，也希望大家都能平安健康，目前立法院均依照中央疫情指揮中心相關指引隨時滾動檢討防疫措施，在中央防疫「重症求清零、有效管控輕症」在「正常生活、積極防疫、穩健開放」原則下，讓國會維持正常運作。

立法院表示，目前立法院已經採取實體及視訊並行，開會都能正常進行，委員若因居隔需要視訊，委員會跟院會也都已經準備好相關設備，已備委員需求可以遠端開會。

此外，林志嘉下午接受《ETtoday東森新媒體》訪問時說明，院方先前已向指揮中心聯繫，詢問委員們有什麼狀況後要進行哪些防疫措施，原則上，若是委員確診人數達到3分之1以上，立法院將會休會，但仍需先經協商程序；至於目前有兩名立委確診的狀況，由於政策要「與病毒共存」，將會滾動式檢討防疫措施，包括區分密切接觸者、自主健康管理者、確診者等，也會通知委員和相關人員。

另對確保立委質詢等職權方面，林志嘉表示，先前立法院已經測試過視訊開會系統，過去國民黨立委廖國棟、鄭天財、洪孟楷、蔡易餘等人在確診、返國居隔、自主健康管理期間都曾使用視訊質詢，若是未來確診的委員希望透過視訊質詢，院方也會協助架設，「沒有問題」。

林志嘉強調，立法院要務實處理防疫問題，確保視訊參與會議外，實體會議還是要照常進行，「實體與視訊會議混合進行，讓國會運作正常」。

▼民進黨立委林靜儀、蔡適應確診。（合成圖／ETtoday資料照）

▲▼民進黨立委林靜儀、蔡適應確診。（合成圖／ETtoday資料照）

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