南投+138！今年已504例　90多歲嬤確診堅持居家被勸動住院

▲南投縣申請居家照護人數漸增，但有9旬老婦經醫師建議說服住院（圖非當事人）。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府今天公布確診人數138例，外縣市30例已轉外縣市衛生局，縣內共計108例，依感染來源分類以其他感染未明41例（37.9%）最多、家庭感染也有34例（31.5%），其餘為職場感染19例（17.6%）、校園感染9例（8.3%）、朋友感染3例（2.8%），2例疫調中；今年累計確診504例，現居家隔離人數477例、居家照護人數337例，今日已解除隔離人數179例，住院中重症0例。

依鄉鎮別，草屯鎮26例仍是最多，南投市也有21例，其餘為埔里鎮16例、仁愛鄉11例、竹山鎮8例、名間鄉8例、信義鄉6例、鹿谷鄉4例、中寮鄉2例、國姓鄉2例、魚池鄉2例、水里鄉2例。

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▲▼南投縣今新增確診人數138例，外縣市30例已轉外縣市衛生局，縣內共計108例。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局表示自4月25日起，申請居家照護的民眾漸增：埔里鎮一對婆媳因分別染疫而匡列隔離治療，因屬輕症、無症狀，婆婆也非常堅持留在家裡隔離，因此向衛生局申請居家照護；不過因婆婆已90多歲，衛生局特透過醫師視訊診療評估個案健康狀況，詳細說明高齡染疫的病情變化急速及重症風險高，建議應收治醫院隔離治療為宜，才讓老人家點頭同意住院。

衛生局陳南松局長表示，居家照護的確診個案多為輕症或無症狀者，衛生局健康照護團隊每日會將居家照護個案依轄區，分別派案給縣內醫療院所及衛生所，由醫療院所醫事人員提供每日健康關懷服務；若民眾有醫療需求，醫師會透過視訊問診後提供治療處置，再請家人或親友代為領藥，縣府也媒合39家社區藥局為無家屬領藥者居家送藥，個案若病況危急則會轉至醫院治療。

縣民有健康照護需求，請撥專線049-2224464；有生活需求協助，請撥專線049-2246048；防疫相關請撥專線049-2220904。