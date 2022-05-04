　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「臺灣清冠一號」缺貨　醫：科學中藥、防疫茶可協防

▲▼清冠一號藥粉曝光。（圖／記者任以芳攝）
▲清冠一號藥粉。（示意圖／記者任以芳攝）

文／健康醫療網　曾正豪

隨著本土確診人數不斷攀升，近來諮詢抗病毒藥物的民眾也越來越多，其中，衛福部開放之公、自費申請「臺灣清冠一號」已傳出供不應求。對此，高雄市立聯合醫院中醫科主任戴滋慧提醒，其實清冠一號的處方，也可以透過現行科學中藥調配替代，達到治療的效果，民眾不需過度恐慌。

臺灣清冠一號為基底　搭配適合處方緩解

「臺灣清冠一號」是由荊芥、防風、薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、瓜蔞、後朴、甘草所組成，具有抗病毒、增加呼吸道防護、祛除病理產物等功效。根據現行確診患者常有的症狀，如：咽痛、咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、頭痛等。戴滋慧表示，透過荊防敗毒散、銀翹散、桂枝湯、藿香正氣散搭配魚腥草、黃芩、板藍根等藥，可達到抑制病毒增生、清除病毒，緩解症狀，減輕病毒感染造成的肺部器官傷害。

然而，在清冠一號缺貨的情況下，戴滋慧強調，還是可透過諮詢專業中醫師，根據患者的症狀，以清冠一號處方為基底，調配適合的處方使用。

清冠非人人適用　可透過「防疫飲」預防染疫

由於「臺灣清冠一號」也有開放非確診者自費申請，戴滋慧提醒，此處方屬於較為苦寒的藥物，一般人服用恐容易造成腹瀉、手腳冰冷、體溫過低甚至免疫力下降的狀況，而高市聯醫中醫科研發之防疫茶飲，利用黃耆、白朮、甘草、桑葉、菊花、薄荷、生甘草、桂枝、生薑能夠同樣達到補氣、清熱、祛除風寒的功效，適合非確診者進行日常預防使用。

【延伸閱讀】
台灣之光清冠一號治新冠肺炎有強效　預防染疫宜調養脾胃為優先
「清冠一號」是中醫處方藥 民眾勿自行抓藥恐傷身

[廣告]請繼續往下閱讀...

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
電子圍籬退場！　陳時中：本週五與地方討論
「快篩陽視為確診」防疫險會理賠？　金管會這樣說
被陳時中拿「印度神童」比較　柯文哲回應了
確診哥曝「9個東西快準備」　網狂讚實用：第6點超重要
1張圖秒懂「快篩陽、收到接觸警示」該怎辦　醫：別等通知了
快訊／今+28420例！新北「單日首破萬例」　全台各縣市數據
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門+20！居家照護關懷中心明啟動　縣府發布人員召募令

日增確診直逼3萬例！林右昌拋3條救命線　盼疫情「軟著陸」

彰化今飆增312例　衛生局長籲：下周恐破千...要有流感化準備

屏東+428！校園群聚持續燒…124班停課　12萬快篩試劑緊急到貨

頂大生近30歲「月薪剛過40K」　嘆啥工作年薪百萬？網列解答

境外消費糾紛難解　消保處建議民眾交易前審慎評估

雲林+242！5大感染鏈長照機構佔53例　12歲以下累計234人確診

確診哥曝「9個東西快準備」　網狂讚實用：第6點超重要

僅存不到200隻雌光螢　13公頃馬祖野生動物保護區正式成立

花蓮+450！學童施打疫苗意願僅23%　徐榛蔚：維持5／5開打

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

金門+20！居家照護關懷中心明啟動　縣府發布人員召募令

日增確診直逼3萬例！林右昌拋3條救命線　盼疫情「軟著陸」

彰化今飆增312例　衛生局長籲：下周恐破千...要有流感化準備

屏東+428！校園群聚持續燒…124班停課　12萬快篩試劑緊急到貨

頂大生近30歲「月薪剛過40K」　嘆啥工作年薪百萬？網列解答

境外消費糾紛難解　消保處建議民眾交易前審慎評估

雲林+242！5大感染鏈長照機構佔53例　12歲以下累計234人確診

確診哥曝「9個東西快準備」　網狂讚實用：第6點超重要

僅存不到200隻雌光螢　13公頃馬祖野生動物保護區正式成立

花蓮+450！學童施打疫苗意願僅23%　徐榛蔚：維持5／5開打

結合餐廳、市集、咖啡館與製麵室　新美式風格義大利餐廳5／6試營運

5月9日停不了火！俄駭人大計劃曝光　內部消息揭：最少再打4個月

新生兒慎防RSV！一不留神恐須用呼吸器或住加護病房

才4月慧洋營收獲利雙創新高、單月EPS1.86元　法人相當看好慧洋後市

18歲就32E成男人尤物　21歲女崩潰動手術讓「大胸消風」：改變人生

封測大廠頎邦群聚感染大爆發　800人PCR檢測「200人陽性」

共融式新玩法！宜蘭羅東「船型溜滑梯」吸睛又刺激　還內建噴水池

金門+20！居家照護關懷中心明啟動　縣府發布人員召募令

「2瓶啤酒不會超標」自信一吹GG了　累犯照片將上網...秒變網紅

日公務員家訪被拒　見蒼蠅四竄秒報警！竟在廁所發現個案屍體

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

快訊／死亡+5！今本土狂飆2萬8420例、境外增67

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

打3劑疫苗無慢性病！22歲閨蜜「確診重症去世」

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

快訊／20多歲女重症死「發病到死亡僅6天」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

20多歲女染疫死　今年2月已打三劑BNT

台南疫情發燒！「阿霞飯店」宣布停止內用

遭指「為疫情失守下台」　陳時中罕見動怒！

美升級台灣旅遊警示「比大陸危險」　陳時中回應

快訊／中重症+77創新高！5重症死亡

更多熱門

相關新聞

南投+138　今年累計已破500例

南投+138　今年累計已破500例

南投縣政府今天公布確診人數138例，外縣市30例已轉外縣市衛生局，縣內共計108例，依感染來源分類以其他感染未明41例（37.9%）最多、家庭感染也有34例（31.5%），其餘為職場感染19例（17.6%）、校園感染9例（8.3%）、朋友感染3例（2.8%），2例疫調中；今年累計確診504例，現居家隔離人數477例、居家照護人數337例，今日已解除隔離人數179例，住院中重症0例。

沒戴口罩進超商遭勸　火爆男持安全帽攻擊店員

沒戴口罩進超商遭勸　火爆男持安全帽攻擊店員

卸龍頭、貼招租！1年裝修3次　公益路浮誇鍋物店真的關了

卸龍頭、貼招租！1年裝修3次　公益路浮誇鍋物店真的關了

竹縣+542　竹北+351最多！居家照護近千人

竹縣+542　竹北+351最多！居家照護近千人

LIVE／破萬！新北單日增10151例　侯友宜最新說明

LIVE／破萬！新北單日增10151例　侯友宜最新說明

關鍵字：

健康醫療網疫情新冠清冠一號

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

蕾菈當眾解開內衣脫了！罕見大尺度火辣片瘋傳

快訊／死亡+5！今本土狂飆2萬8420例、境外增67

麻古茶坊限時3天買1送1！

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

1歲兒高燒40.6度「血氧剩92」！小煜警示必備3救命物資

打3劑疫苗無慢性病！22歲閨蜜「確診重症去世」

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

快訊／20多歲女重症死「發病到死亡僅6天」

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面