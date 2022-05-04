基隆+1003！6歲以下幼童增61人染疫　多數為輕症空床率45%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心4日公布國內本土病例新增2萬8420例，其中基隆新增1003例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1003例中，男女比例（男性482人、女性521人）；年齡別以45-54歲最高，有176人占比18%，其次是35-44歲，有174人占比約17%，另外75歲以上的長者有28人，65-74歲有79人，6歲以下有61人。

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有191床，目前已收治105床，還有86個空床數，空床率45.0%。基隆長庚：重症3名、中症2名、輕症60名；部立基隆醫院：中症4名、輕症27名；三總分院：輕症9名。

全市校園停課部分，全校停課有高中職1校、1所國中、5所小學和7間幼兒園；預防性停課的有高中職1校、國中1校，以及1所國小；部分停班的學校包括高中職8校、國中9校、國小20校以及22個幼兒園，共計139班。

林右昌指出，本市推動之「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日已累計評估4208人，利用快速通道的有2131人，有3661人完成健康條件審核，符合資格已派案2663人，另有998人不符合資格。

林右昌說，本市疫苗施打率截至昨日，第1劑為84%，第2劑為80%，第3劑為62.3%。

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