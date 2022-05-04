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解封前先追上日本流行！亮麗OL就靠「野菜一日」快速補充12種蔬菜營養

▲▼可果美,野菜一日,野菜一日100％綜合蔬果汁。（圖／可果美提供）

▲近9成國人每天吃不到國民健康署建議的蔬果量，但從今以後的飲食選擇，或許可以向日本人看齊！野菜一日100%綜合蔬果汁在台新上市！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

人們常常嚷著要解封飛日本，無非是想要再次體驗日本生活，其實現在在台灣，日常生活就能與日本人看齊！像是許多上班族、OL都好奇，比台灣人更愛加班應酬的日本人，到底是怎麼維持神采奕奕的靚顏，答案或許就是如今在台灣超商、超市和線上都能買到的－「野菜一日100%綜合蔬果汁」！

日本人奉行的營養聖經　每日攝取「足量蔬果」真的超重要

每天吃進體內的營養夠嗎？「天天5蔬果、健康跟著走」在這幾年國民健康署的推廣下，從小孩到大人都嚷嚷上口，但是說得出口不代表就做得到！以大人來說，每天多半被工作追著跑，有時連整理家裡都沒時間，更別提張羅食材、準備營養均衡的三餐，最後只能與孩子一起成為便利取向的「外食一族」。

因為應酬文化反而更重視營養攝取的日本人，隨處可見的超商或超市就是他們補充營養與活力的場域。在日本熱賣並且爆紅到台灣的綜合蔬果飲品「野菜一日100%綜合蔬果汁」，就主打高達98％蔬菜含量！而且少有人知道，不同顏色的蔬菜，提供的營養素其實也不盡相同，為了幫挑食或飲食習慣太固定的人們，補充一日不足的蔬菜營養，「野菜一日100％綜合蔬果汁」除了高蔬菜含量，也特別囊括紅綠黃三色蔬菜，如蕃茄、胡蘿蔔、芹菜、菠菜、小黃瓜等多達12種蔬菜營養，讓忙碌上班族免去準備時間，以更有效率的方式，每天一瓶快速補充一日不足蔬菜。

▲▼可果美,野菜一日,野菜一日100％綜合蔬果汁。（圖／可果美提供）

▲從日本紅到台灣的「野菜一日100%綜合蔬果汁」，主打包含12種來自紅綠黃三色蔬菜營養，每天喝一瓶方便補充一日不足蔬菜。

國人實際「蔬果攝取」數據大公開　家醫科醫師提醒：補充營養用喝的也可以

台灣人的飲食習慣，一向是在探討日常保健或是慢性病時的重點之一。根據國民健康署調查，18歲以上成人每日依照建議攝取「3蔬2果」的比例只有12.9％，近9成的民眾就算有在家開伙，仍是無法達到「天天5蔬果」的基本要求，成為名符其實的「營養荒」。長期下來，體內也就缺乏維生素、礦物質、膳食纖維和微量元素等必需營養素。

擁有家醫科背景，且長期關注營養失衡問題的彭程毅醫師，不僅持續鼓勵民眾多吃蔬果，更強調要「多元攝取蔬果」，主因也是在於，「蔬果含多種維生素、礦物質營養，不同蔬果的顏色含有不同植化素，像是胡蘿蔔含β胡蘿蔔素，菠菜有葉綠素、葉黃素等，日常攝取可促進身體健康」彭程毅醫師認為，理想上當然還是吃到當季的原型蔬果，但如果工作繁忙，以100%綜合蔬果汁補充營養也不失為是個好方法。

同時，彭程毅醫師也提到，像茄紅素這種人體無法自行合成的營養素，能夠調節生理機能以及促進新陳代謝，但其實還必須經過加熱烹調，才能讓茄紅素全面釋放、被人體吸收。因此，「市售蕃茄汁會經過加熱烹煮、破碎等工法，釋放更多茄紅素營養且更利於身體吸收。」挑選含有蕃茄的蔬果汁，對於補充日常營養也是一大加分。

▲▼可果美,野菜一日,野菜一日100％綜合蔬果汁。（圖／可果美提供）

▲長期關注大眾營養失衡問題的彭程毅醫師建議，就算上班族平日工作再忙碌，也可以靠100%綜合蔬果汁補充不足的營養。

無添加糖＋低熱量「高營養茄紅素」同步補充　OL當飲料喝也能養顏美容

不過，市面上琳瑯滿目的蔬果汁該怎麼挑，才不會因為額外的糖、熱量造成身體負擔？「野菜一日100％綜合蔬果汁」之所以在日本掀起熱賣，重點除了同時含有茄紅素等多元營養外，瓶身強調百分之百原汁，以及無添加糖、色素、防腐劑，都是讓這瓶280ml、熱量低於100大卡的100％綜合蔬果汁，備受OL歡迎的重要關鍵。

每天就讓口感濃醇、風味清爽不甜膩的「野菜一日」喚醒一早的味蕾，搭配早餐飲用，以飽滿的精神迎接忙碌的一天！下午如果昏昏欲睡，不如再讓同樣富含茄紅素的「O tomate100％蕃茄檸檬汁」，以酸香甜美的滋味提振精神，還能幫OL逐漸疲憊的氣色抹上最自然的紅潤光彩！不得不提的是，「O tomate100％蕃茄檸檬汁」以100%天然茄紅素榮獲調節血脂功能國家健康認證，經動物實驗證實，有助於降低血中總膽固醇、三酸甘油酯及低密度脂蛋白膽固醇，正適合平常少站多坐的忙碌上班族，為日常補充更加分的營養。

▲▼可果美,野菜一日,野菜一日100％綜合蔬果汁。（圖／可果美提供）

▲一瓶僅280ml的「可果美O tomate100％蕃茄檸檬汁」，整罐就含有28mg豐富的茄紅素。

「野菜一日100%綜合蔬果汁」輕巧又具和風感的包裝設計，一早拿在手上保證成為通勤期間最引人矚目的焦點！除了全家超商以外，現在全台全聯、大潤發、愛買也買得到，現正特價優惠中，線上訂購還可享免運優惠。愛美又想幫身體補充日常營養的聰明小資族，更推薦直接到可果美健康宅配網下訂，現在註冊會員還送100元購物金，現領馬上用，動動手指就能享優惠，把健康送到家，輕鬆養成活力充沛的盛世美顏。

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可果美野菜一日野菜一日100％綜合蔬果汁

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