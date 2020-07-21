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知名企業曝新進員工必備技能「人人都要會做蛋包飯」　驚人手藝不輸專業職人！

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▲▼可果美蛋包飯檢定採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲知名品牌可果美持續貫徹職人精神，最特別的傳統就是每年舉辦的「蛋包飯檢定」，員工們都會全力以赴、端出自己的蛋包飯料理。（圖／記者周宸亘攝，下同）

生活中心／台北報導

蕃茄醬是每個家庭餐桌上不可或缺的調味品，鮮紅色澤來自於天然的茄紅素，酸甜口感大人小孩都無法抗拒。知名蕃茄醬品牌可果美在日本已有120年以上歷史、在台灣深耕50多年，堪稱專家中的專家，其中的「職人精神」是關鍵！在可果美有一項特別的傳統，那就是「全部的員工都要會做蛋包飯」，更因此舉辦「蛋包飯檢定」，現場直擊，發現可果美員工製作蛋包飯的手藝驚人，不輸職人，董事長和總經理也同場PK秀廚藝，端出不同風格的蛋包飯料理。

▲▼可果美蛋包飯檢定採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣可果美長田哲董事長分享自己童年時的「蛋包飯記憶」。

蛋包飯，是日本家庭中相當普遍的家庭料理，看似簡單，但對細節的掌握與拿捏很關鍵，長田哲董事長指出，食材切的大小、下鍋的順序，和加入蕃茄醬的時間都是蛋包飯好吃的關鍵因素，他也分享小時候自己非常不喜歡吃蔬菜，所以媽媽會用蕃茄醬將蔬菜切小塊跟雞肉、米飯炒在一起，做成蛋包飯，因為看不見裡面的蔬菜，加上蕃茄醬的香氣，讓不喜歡吃蔬菜的他也吃得津津有味。

▲▼可果美蛋包飯檢定採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲林宮男總經理表示，可果美蕃茄醬從種植開始就嚴格把關，成就「四大無添加」的產品特色。

林宮男總經理提到，可果美的蕃茄醬，從種植就開始嚴格把關，挑選茄紅素高的品種，長田哲董事長更表示，將蕃茄加熱加工製作成蕃茄製品，可讓茄紅素吸收率含量比一般蕃茄含量更多，而可果美蕃茄醬「四大無添加」特色，更在料理中扮演畫龍點睛的角色。無人工色素，蕃茄醬的紅來自天然茄紅素；無澱粉，濃稠度來自於蕃茄品種的天然果膠稠度；無防腐劑，使用日本百年工法內崛醋，以天然方式延長保存時間；以及無高果糖糖漿，讓消費者吃到天然安心的好品質。

▲▼可果美蛋包飯檢定採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲可果美透過蛋包飯檢定，使每位員工都能對可果美的產品應用有所了解。

正因如此，才能透過蕃茄醬的天然鮮味，襯托出蔬菜等食材的鮮甜，展現簡單料理中的豐富層次，而蛋包飯除了好吃，製作料理的人更會用蕃茄醬在蛋皮上彩繪出可愛圖樣，讓每一份蛋包飯都獨一無二，父母還能與孩子一同體驗料理的樂趣。始於日式職人精神，長田哲董事長說，可果美期望透過蛋包飯檢定，使每位員工都能充分了解產品特色、並強化對料理及產品細節的重視。

▲▼可果美蛋包飯檢定採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲員工開始製作蛋包飯之前，由蛋包飯達人菅野翔太示範料理。

▲▼可果美蛋包飯檢定採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲製作過程每位社員皆全神貫注。

▲▼可果美蛋包飯檢定採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲通過檢定的社員會由董事長親自頒發證書。

雖然可果美的每位員工都要會做蛋包飯，但要做出完美的蛋包飯可沒那麼簡單，可果美蛋包飯檢定共分為三級，第三級為新進員工必備知識，基礎蛋包飯製作與文化了解；二級需於30分鐘製作兩個完美蛋包飯；一級則要具有現場展演推廣的能力，甚至還要寫論文才能通過認證。到現在為止，可果美全集團通過一級考核的人只有11位，二級在日本以外的國家只有3位，台灣就佔了2位，嚴格的考核條件，讓每位員工都全力以赴。

▲▼可果美蛋包飯檢定採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲甫上任的年輕總經理林宮男有自己的獨到見解。

在台深耕50多年，可果美在台灣人的飲食習慣上具有舉足輕重的地位，但在飲食習慣漸漸由「吃飽」轉為「吃巧」的趨勢下，林宮男總經理也有一套獨到見解，相當年輕的他，甫上任擔綱總經理要職，笑稱自己「休閒時間都在做料理」，言談間可見他對料理的熱情，也對可果美的每一項產品了解甚深，被問及如何以年輕的想法帶領經典老品牌繼續前行？他表示：「其實可果美一直在為各位消費者的飲食文化做貢獻。」包括蛋包飯檢定，也是因為可果美希望透過這樣的機會，讓更多人了解料理是有趣的，除此之外，林宮男總經理更分享了台灣可果美對台灣市場的期許：「不只蕃茄，我們更希望利用蔬菜去豐富國人整體的飲食文化，把整體蔬菜價值再進一步擴大，提供消費者更多選擇。」正因為持續在回應消費者的需求，可果美也推出減納減卡的蕃茄醬，在消費者之間獲得很高的接受度。

不斷創新、尋求突破的可果美，也邀請親子一起利用可果美蕃茄醬做出屬於自己家庭的料理，現在就加入「我家的可果美」活動，分享你的私房可果美料理。

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