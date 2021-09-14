阿部瑪利亞街頭快篩驚呼「這樣不行嗲斯」　大推日本人在喝的國民蔬果汁

▲你的蔬果營養足夠嗎？日本女星阿部瑪利亞在街頭幫路人快篩做檢測。（圖／ETtoday，以下同）

消費中心／台北報導

每天攝取蔬果除了要補充裡面的膳食纖維之外，更重要的是要從蔬果裡面補充存在於蔬果中的營養，不過現代人生活忙碌，從一早起床就匆匆梳洗趕著上班上學，忙到中午再隨便買、隨便吃，簡單解決可以吃飽喝足就好，下午繼續奮鬥最重要，但這樣的飲食型態，別說是一整天，長期下來該有的營養都沒吃到。為了瞭解大家的蔬果攝取狀況，日本女星阿部瑪利亞在街邊突襲路人進行蔬果檢測，一連測了好幾個人，結果讓她大吃一驚，沒想到分數低得嚇人，普遍蔬果攝取量嚴重不足。

▲來自日本KAGOME的專利儀器，只要透過手掌皮膚，可以推算平常攝取的蔬果營養狀況是否充足。

阿部瑪利亞上街出任務，帶上儀器隨機幫路人蔬果攝取量檢測，因橘紅色的蔬果營養會留在身體裡，只要透過手掌皮膚即可推算出平常攝取的蔬果營養狀況，快速篩檢非常簡單，隨機街訪引起路人好奇測試，而不管是大學生或上班族，在1～12分數中，得出測試結果竟然只有5分、4.9分、3分，甚至出現1.5分、1.2分，遠不及目標值7分或8分，讓她大呼「太低了」，而進一步詢問大家平常吃蔬菜與水果的習慣時，聽到比較常吃飯糰加菜脯、泡麵這樣的答案，還有認為自己還年輕不要緊，或是以為有吃白菜、高麗菜就可以了，她忍不住搖頭又擔心地說「這樣不行嗲斯！」

▲▼一連測了好幾個人，發現大家蔬果攝取量嚴重不足，還有人被自己的檢測結果嚇到。

過程中阿部瑪利亞強調不同顏色的蔬菜有不同營養，每種顏色的蔬果都要攝取。大方分享日本人平常喝蔬果汁時會挑選100%無添加糖、無添加香料色素的蔬果汁，才能維持健康又沒負擔。在日本最受歡迎長銷近30年的國民蔬果汁【野菜生活100】，精心調配的50%蔬菜汁+50%水果汁的完美蔬果配比，即使無添加糖、無添加香料，也保有蔬果自然鮮甜與香氣，兼顧蔬果的營養又保有水果的好味道，沒什麼菜味，可以喝的安心。是阿部瑪利亞在日本時就一直很喜歡的蔬果汁，特別大方送給受試者嚐看看。

▲▼日本販売量NO.1的【野菜生活100】，兼顧蔬果營養又保有水果的好味道，讓人試飲過後點頭直說「很好喝」。

許多民眾表示對蔬果營養補充很心動，但也很擔心蔬果汁會有很重的蔬菜味，卻在喝過【野菜生活100】大大改觀。【野菜生活100】有近10種不同顏色的蔬菜，今年秋天更是再升級【野菜營養UP】，簡單方便就可以喝到天然β-胡蘿蔔素。除了野菜營養外，50%蔬菜汁與50%水果汁的完美配比，讓蔬果汁喝起來就像水果汁一樣好喝。綠色包裝喝起來有滿滿的柳橙香氣；紫色包裝則有葡萄及莓果的微酸甜口感，且裡面多了多酚可以養顏美容，不少女性喝了直接表示「如果可以這麼簡單補充蔬果營養，那我可以天天喝！」

▲【野菜生活100】無添加糖、無添加香料色素，50%蔬菜汁+50%水果汁，補充蔬菜營養也能享有水果美味，分別有原味與紫色蔬果兩款。

在經過一整天街訪後，阿部瑪利亞發現台灣上班族跟日本上班族一樣辛苦，提醒大家在工作忙碌之餘，也要記得攝取蔬果維持健康，大力推薦日本「國民蔬果汁」，喜歡喝偏酸一點的可以選擇「原味」、喜歡喝偏甜一點的可以選擇「紫色」，無論是上班族、外食族或學生族群，玩game或吃飯都很適合搭配，成為補充營養的新選擇，重點是好喝又好買，超商、便利商店就有在賣，讓喜歡蔬果汁的她開心地說「沒想到來台灣工作也能喝到！」