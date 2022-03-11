　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

部落客翁啾為愛滷肉評審激賞！可果美蕃茄醬料理賽幸福奪冠

▲▼可果美料理比賽總決賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲「可果美蕃茄醬　幸福料理賽 Feat.飢餓廚房」料理競賽活動圓滿成功，總決賽現場洋溢著酸甜幸福氣味。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

風味天然酸甜又健康的可果美蕃茄醬是許多大人小孩的最愛，吃薯條必沾蕃茄醬，還有媽媽做的蕃茄蛋包飯，全都是有著滿滿幸福感的美好滋味，可果美蕃茄醬為了讓更多人重溫日常生活中的點滴幸福，並鼓勵民眾發揮創意，特地聯手廚佛Fred和飢餓廚房舉辦「可果美蕃茄醬　幸福料理賽 Feat.飢餓廚房」料理競賽活動，歷經近2個月、數百道創意料理的激烈競爭，終於在公開網路人氣投票後脫穎而出前三名參賽者入選總決賽。飢餓廚房節目的總決賽錄影當天，也請來可果美總經理到場，親眼見證三名料理高手如何利用55年的老牌可果美蕃茄醬，大展手腳變出色香味俱全的料理；廚佛Fred和飢餓廚房兩位主持人品嚐過三道料理後也紛紛狂讚經典的可果美蕃茄醬玩出新花樣，既融合又美味，整場比賽可說是讓在場所有人都沉浸在幸福氛圍中。

▲▼可果美料理比賽總決賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲能增添營養、風味還有色澤的可果美蕃茄醬，是許多人餐桌上必備的調味品。

第一位重現料理的參賽者來自台北城市科技大學五專部餐飲科二年級的蕭祐軒，他表示最愛也最常吃的蕃茄醬就是可果美，而且記憶中最美味的蕃茄醬料理，就是每到校外教學媽媽才會做的「限定版茄香白玉捲餐盒」，一回想都是滿滿快樂的回憶，希望重現媽媽的味道、童年幸福滋味。主持人也分享，自家孩子熱愛蕃茄醬的程度是當主食在吃、漢堡排才是配角，減鈉減卡的可果美蕃茄醬對小朋友的身體負擔小就是她好選擇；運用天然完熟蕃茄的特色帶出蕃茄自然紅與果膠，風味猶如真正蕃茄，當作咖哩飯調味超級合適。平時蕭祐軒下廚都會放音樂，盡情沉浸在料理世界中，他覺得這過程就像談戀愛一樣，讓Fred跟兩位主持人笑說自己離戀愛太遙遠，只能靠可果美的酸甜滋味來回味了。

大家一邊聊天，蕭祐軒做菜的手也沒閒著，拌炒洋蔥絞肉末時加入可果美蕃茄醬調色和增添甜味，以奶油煎香肉片，將燙好的大白菜刀修梗骨，使其更加平整後包入肉片及絞肉成菜捲，入鍋蒸的同時，準備蕃茄碎混合蕃茄醬及九層塔提香的醬料，最後簡單修整菜捲，一道綜合鮮嫩蔬菜、肥瘦兼具的肉以及酸甜蕃茄醬，老少咸宜的美食就上桌了。蕭祐軒烹調的「茄香白玉捲」，蕃茄醬汁味道一瞬間把評審們拉回到童年時光，肉片和肉末帶來兩種口感也讓料理擁有兩種不同香氣，廚佛Fred表示吃出了作品層次感，可惜肉片以奶油煎又沒能用大火炒，讓豬肉腥味有點重，若是能逼出肉片油香搭配上酸甜可果美蕃茄醬，就能中和出更溫和順口的美味。

▲▼可果美蕃茄醬,Fred,飢餓廚房,創意料理,料理賽,滷肉。（圖／翻攝自影片）

▲▼蕭祐軒利用可果美蕃茄醬料理出一道牙口不好的長輩也能輕鬆品嚐的美味菜捲。（圖／翻攝自影片）

▲▼可果美蕃茄醬,Fred,飢餓廚房,創意料理,料理賽,滷肉。（圖／翻攝自影片）

第二位參賽者肯尼準備應戰的作品是「義大利茄汁肉丸」，他表示從小受家人影響，相當注重食材品質，挑選調味料必看成分表，而可果美蕃茄醬標示無添加色素、防腐劑、高果糖糖漿與澱粉，並使用日本釀造醋自然保存，讓他更安心，且產品標榜兩湯匙蕃茄醬即含有相當於一整顆蕃茄的茄紅素，既美味又兼具營養，非常適合拿來料理。肯尼分享會選擇做義大利肉丸，是因為兒時生日、過節都會到義大利餐廳慶祝，他特別愛吃店裡的肉丸，從此義大利肉丸就成為了幸福的象徵。

肯尼將細牛絞肉、細豬絞肉、蒜頭碎、白土司塊、鮮奶、帕瑪森乳酪、羅勒、蛋液混合拌勻揉捏成丸狀，下鍋以大火煎，Fred表示他自己也會選擇先用大火煎香，再將肉丸放入蕃茄醬汁燉。比賽時間半小時，肯尼料理至最後一秒才完成盛盤，大顆的肉丸淋上可果美蕃茄醬與洋蔥熬煮的醬汁，再撒上起司粉，看起來十分有異國風情。肯尼表示可果美蕃茄醬和乳酪味道很搭，蕃茄醬中的天然果膠和茄紅素讓醬汁收汁時呈現天然鮮豔色調，不需勾芡也很美味；評審試吃後也認為在大量的肉、奶和乳酪的重口味中，有了可果美蕃茄醬才平衡味蕾，大讚料理好吃，完美復刻出小時候得到獎賞慶祝才能擁有的幸福感受。

▲▼可果美蕃茄醬,Fred,飢餓廚房,創意料理,料理賽,滷肉。（圖／翻攝自影片）

▲▼成分單純的可果美蕃茄醬深受參賽者肯尼信賴，是代表幸福回憶的義大利肉丸料理中的必備風味。（圖／翻攝自影片）

▲▼可果美蕃茄醬,Fred,飢餓廚房,創意料理,料理賽,滷肉。（圖／翻攝自影片）

第三位參賽者部落客翁啾的料理為「大人小孩都能光鍋的茄汁滷肉」！選擇滷肉是因為過去曾有很長一段時間待在國外，非常想家的她就自己料理充滿濃濃台灣味的滷肉一解思鄉情，再加上先生非常愛吃可果美蕃茄醬，於是她試著將兩者合而為一，希望變成「有家的味道」的專屬幸福料理。比賽一開始，翁啾先汆燙豬肉、炒香焦糖，接著兩者混合拌炒，並加入蒜頭、水和醬油滷；使用杏鮑菇代替豬皮另鍋炒過再加進滷肉中，再加入可果美蕃茄醬。翁啾說明由於減納減卡的可果美蕃茄醬，帶有蕃茄果酸和甜味以及果膠，能讓滷肉不死鹹、不膩口，滷肉色澤也因為加入可果美蕃茄醬，天然偏紅的茄紅素使得滷肉看起來更可口、誘人食慾。Fred品嚐後誇讚，可果美蕃茄醬跟以醬油為基底的台灣傳統美食滷肉融合，就是「幸福滋味」，其他評審更盛讚兩者是「天作之合」，驚呼可果美蕃茄醬在飲食中應用的變化超出想像。

▲▼可果美料理比賽總決賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼ 可果美 。（圖／翻攝自影音）

▲▼翁啾在滷肉中加入另一半最喜歡的「可果美蕃茄醬」，意外的好吃滋味收服所有評審的心。

▲▼可果美料理比賽總決賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼可果美蕃茄醬,Fred,飢餓廚房,創意料理,料理賽,滷肉。（圖／翻攝自影片）

▲台式滷肉搭配可果美蕃茄醬，創意料理的美味是大人小孩都喜歡的好味道。（圖／翻攝自影片）

在經過評審認真決議後，由蕭祐軒的茄香白玉捲獲得第三名，得到獎金1萬元；肯尼的義大利茄汁肉丸拿到第二名及3萬元獎金；眾望所歸的第一名由翁啾的「大人小孩都能光鍋的茄汁滷肉」奪得，並獲得5萬元的高額獎金。可果美總經理表示，總冠軍的茄汁滷肉料理中，有著多樣調味風味濃郁，但因為添加蕃茄醬反而讓酸味中和了肉的油膩感，還能透過油脂帶出非常營養的茄紅素；廚佛Fred則認為，三名參賽者都百分之百地發揮出可果美蕃茄醬給人的幸福感受，讓這場活動畫下完美的句點。

▲▼可果美料理比賽總決賽。（圖／記者周宸亘攝）

▲可果美總經理（左）頒發頭獎，讓5萬元獎金成為部落客翁啾（右）的家庭幸福加菜金。

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
驚悚畫面！國1休旅「無減速」直衝防撞車　5秒3車撞成一團
鮭魚供貨來自爭鮮？　壽司郎、藏壽司回應了
快訊／彰基「大片擋泥牆倒塌」！　1人活埋命危
李克強再提「推動兩岸和平發展」：同廣大台灣同胞分享發展機遇
8歲童寫信想留台灣！　空姐「做了這些事」輸給義大利富商
獨／網紅得哥爆「導演呼麻硬上」公開姓名！　主播妻：有點沮喪
「剛好有車位」鄰居嗆移走　他反擊：買1樓附車位？隔天傻眼
劉詩詩35歲慶生「手上婚戒消失」　吳奇隆沒動靜…她獨自許願
LIVE／眾量級家寧23字回應分手傳聞　獨家曝光私下互動

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

參加「可果美蕃茄醬 幸福料理賽」 頭獎五萬元　替自己幸福感超前部署！

蕃茄醬幸福料理王大賽來了！廚佛Fred教你幸福　冠軍創意美味料理奪5萬

找回20年前的自己！美國醫學證實逆齡基因的關鍵就在這！

部落客翁啾為愛滷肉評審激賞！可果美蕃茄醬料理賽幸福奪冠

【廣編】超商超懷念飲品「美研社南部開賣時間公佈」！嘉義到屏東狂喊：終於買到

營養師推薦：高纖豆漿7+7計畫　搭配應援禮盒跟活動超有趣

【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」

衝了！超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」　加碼美式第2杯0元喝

今天就揪團吃！速食店連4天「買套餐送香草烤半雞」　

大金2022新品亮點搶看！「瓦斯空調」不怕缺電、「閃流放電」助防疫

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

孫德榮心疼朱芯儀罹癌：臉都變了　讚具俊曄來台追愛..喊話想跟炎亞綸主持

趁亂竊物資！男遭膠帶綁樹　烏克蘭士兵嗆：不感到羞恥？

找回20年前的自己！美國醫學證實逆齡基因的關鍵就在這！

部落客翁啾為愛滷肉評審激賞！可果美蕃茄醬料理賽幸福奪冠

【廣編】超商超懷念飲品「美研社南部開賣時間公佈」！嘉義到屏東狂喊：終於買到

營養師推薦：高纖豆漿7+7計畫　搭配應援禮盒跟活動超有趣

【追劇品酒特輯】火紅台劇再掀條通熱潮　日本人喝威士忌「魔鬼藏細節」

衝了！超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」　加碼美式第2杯0元喝

今天就揪團吃！速食店連4天「買套餐送香草烤半雞」　

大金2022新品亮點搶看！「瓦斯空調」不怕缺電、「閃流放電」助防疫

本土+0！4大超商「咖啡優惠」一次看　第2杯0元爽喝

直送來台吸引哈日族狂買　日本大國藥妝公開台灣最愛5大保健品牌

「實驗1000顆」才成功！　國宴廚曝私房糖心燻蛋關鍵時間：3+3.5

驚悚畫面曝！國1休旅「無差別」直衝防撞車　恐怖5秒還原現場

唯一陰性！小職員成「公司最後堡壘」　霸氣進駐老闆辦公室驚呼：好大

官司打4年...遠赴歐洲帶回8歲女　空姐控義大利富商劈腿家暴

今將大決戰？美國防高官：俄軍24小時內朝基輔推進5公里

想要「第一個孩子是男孩」　狠父連開5槍擊斃出生7天女兒

影／19歲女團成員「3:39表情萬變」爆紅！13天點閱破330萬

75歲阿公掉「股票群組」陷阱　「公文錯字」讓他驚醒保住300萬

哈登首戰籃網17投3中狂輸29分　KD為西蒙斯而戰：他是我兄弟

日、港股跌逾600點！　美聯準會升息預期強化「衝擊亞股」

消費熱門新聞

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

本土+0！4大超商「咖啡優惠」統整

「IG男友」必備心機小道具

超商連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」

限時4天！超商「4大咖啡飲品」買3送1

小孩最愛變色泡沫終於再上架！

速食店連4天「送香草烤半雞」！

賣場上班日湧現CALL客族搶折扣

超商連2周美式、拿鐵第2杯10元喝

找回20年前的自己！美國醫學證實

大金2022新品　瓦斯空調不怕缺電

今本土0確診！超商美式「第2杯0元」

超商咖啡飲品全品項即起「第2杯6折」

營養師推薦：高纖豆漿7+7計畫

更多熱門

相關新聞

情人節不踩雷

情人節不踩雷

一件能輕鬆搭配、貼身佩戴的珠寶，絕對是情人節不踩雷禮物，當中單鑽墜是怎樣都戴不膩的經典設計、心型珠寶是最直接的告白，若把送給情人的玫瑰花束化為真實的玫瑰珠寶，再浪漫也不過了，當然也能戴上時尚對戒，一起曬恩愛。

吃剩年糕怎辦？她曝「1招創意料理」

吃剩年糕怎辦？她曝「1招創意料理」

霸氣老虎項鍊竟可裝香水

霸氣老虎項鍊竟可裝香水

媽媽味！客家傳統美味與台式創意料理

媽媽味！客家傳統美味與台式創意料理

年菜30分鐘挑戰關鍵快速瀝乾水分

年菜30分鐘挑戰關鍵快速瀝乾水分

關鍵字：

可果美蕃茄醬Fred飢餓廚房創意料理料理賽滷肉

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

男友進台積電　她慘被對方爸媽洗臉

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

清潔婦逆騎遭撞亡　23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝

色馬狂舔辣模巨胸！熟練扯拉鍊網看暈

候診遇抖腳姐搖半小時　23秒千人看暈

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面