部落客翁啾為愛滷肉評審激賞！可果美蕃茄醬料理賽幸福奪冠

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▲「可果美蕃茄醬 幸福料理賽 Feat.飢餓廚房」料理競賽活動圓滿成功，總決賽現場洋溢著酸甜幸福氣味。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

風味天然酸甜又健康的可果美蕃茄醬是許多大人小孩的最愛，吃薯條必沾蕃茄醬，還有媽媽做的蕃茄蛋包飯，全都是有著滿滿幸福感的美好滋味，可果美蕃茄醬為了讓更多人重溫日常生活中的點滴幸福，並鼓勵民眾發揮創意，特地聯手廚佛Fred和飢餓廚房舉辦「可果美蕃茄醬 幸福料理賽 Feat.飢餓廚房」料理競賽活動，歷經近2個月、數百道創意料理的激烈競爭，終於在公開網路人氣投票後脫穎而出前三名參賽者入選總決賽。飢餓廚房節目的總決賽錄影當天，也請來可果美總經理到場，親眼見證三名料理高手如何利用55年的老牌可果美蕃茄醬，大展手腳變出色香味俱全的料理；廚佛Fred和飢餓廚房兩位主持人品嚐過三道料理後也紛紛狂讚經典的可果美蕃茄醬玩出新花樣，既融合又美味，整場比賽可說是讓在場所有人都沉浸在幸福氛圍中。

▲能增添營養、風味還有色澤的可果美蕃茄醬，是許多人餐桌上必備的調味品。

第一位重現料理的參賽者來自台北城市科技大學五專部餐飲科二年級的蕭祐軒，他表示最愛也最常吃的蕃茄醬就是可果美，而且記憶中最美味的蕃茄醬料理，就是每到校外教學媽媽才會做的「限定版茄香白玉捲餐盒」，一回想都是滿滿快樂的回憶，希望重現媽媽的味道、童年幸福滋味。主持人也分享，自家孩子熱愛蕃茄醬的程度是當主食在吃、漢堡排才是配角，減鈉減卡的可果美蕃茄醬對小朋友的身體負擔小就是她好選擇；運用天然完熟蕃茄的特色帶出蕃茄自然紅與果膠，風味猶如真正蕃茄，當作咖哩飯調味超級合適。平時蕭祐軒下廚都會放音樂，盡情沉浸在料理世界中，他覺得這過程就像談戀愛一樣，讓Fred跟兩位主持人笑說自己離戀愛太遙遠，只能靠可果美的酸甜滋味來回味了。

大家一邊聊天，蕭祐軒做菜的手也沒閒著，拌炒洋蔥絞肉末時加入可果美蕃茄醬調色和增添甜味，以奶油煎香肉片，將燙好的大白菜刀修梗骨，使其更加平整後包入肉片及絞肉成菜捲，入鍋蒸的同時，準備蕃茄碎混合蕃茄醬及九層塔提香的醬料，最後簡單修整菜捲，一道綜合鮮嫩蔬菜、肥瘦兼具的肉以及酸甜蕃茄醬，老少咸宜的美食就上桌了。蕭祐軒烹調的「茄香白玉捲」，蕃茄醬汁味道一瞬間把評審們拉回到童年時光，肉片和肉末帶來兩種口感也讓料理擁有兩種不同香氣，廚佛Fred表示吃出了作品層次感，可惜肉片以奶油煎又沒能用大火炒，讓豬肉腥味有點重，若是能逼出肉片油香搭配上酸甜可果美蕃茄醬，就能中和出更溫和順口的美味。

▲▼蕭祐軒利用可果美蕃茄醬料理出一道牙口不好的長輩也能輕鬆品嚐的美味菜捲。（圖／翻攝自影片）

第二位參賽者肯尼準備應戰的作品是「義大利茄汁肉丸」，他表示從小受家人影響，相當注重食材品質，挑選調味料必看成分表，而可果美蕃茄醬標示無添加色素、防腐劑、高果糖糖漿與澱粉，並使用日本釀造醋自然保存，讓他更安心，且產品標榜兩湯匙蕃茄醬即含有相當於一整顆蕃茄的茄紅素，既美味又兼具營養，非常適合拿來料理。肯尼分享會選擇做義大利肉丸，是因為兒時生日、過節都會到義大利餐廳慶祝，他特別愛吃店裡的肉丸，從此義大利肉丸就成為了幸福的象徵。

肯尼將細牛絞肉、細豬絞肉、蒜頭碎、白土司塊、鮮奶、帕瑪森乳酪、羅勒、蛋液混合拌勻揉捏成丸狀，下鍋以大火煎，Fred表示他自己也會選擇先用大火煎香，再將肉丸放入蕃茄醬汁燉。比賽時間半小時，肯尼料理至最後一秒才完成盛盤，大顆的肉丸淋上可果美蕃茄醬與洋蔥熬煮的醬汁，再撒上起司粉，看起來十分有異國風情。肯尼表示可果美蕃茄醬和乳酪味道很搭，蕃茄醬中的天然果膠和茄紅素讓醬汁收汁時呈現天然鮮豔色調，不需勾芡也很美味；評審試吃後也認為在大量的肉、奶和乳酪的重口味中，有了可果美蕃茄醬才平衡味蕾，大讚料理好吃，完美復刻出小時候得到獎賞慶祝才能擁有的幸福感受。

▲▼成分單純的可果美蕃茄醬深受參賽者肯尼信賴，是代表幸福回憶的義大利肉丸料理中的必備風味。（圖／翻攝自影片）

第三位參賽者部落客翁啾的料理為「大人小孩都能光鍋的茄汁滷肉」！選擇滷肉是因為過去曾有很長一段時間待在國外，非常想家的她就自己料理充滿濃濃台灣味的滷肉一解思鄉情，再加上先生非常愛吃可果美蕃茄醬，於是她試著將兩者合而為一，希望變成「有家的味道」的專屬幸福料理。比賽一開始，翁啾先汆燙豬肉、炒香焦糖，接著兩者混合拌炒，並加入蒜頭、水和醬油滷；使用杏鮑菇代替豬皮另鍋炒過再加進滷肉中，再加入可果美蕃茄醬。翁啾說明由於減納減卡的可果美蕃茄醬，帶有蕃茄果酸和甜味以及果膠，能讓滷肉不死鹹、不膩口，滷肉色澤也因為加入可果美蕃茄醬，天然偏紅的茄紅素使得滷肉看起來更可口、誘人食慾。Fred品嚐後誇讚，可果美蕃茄醬跟以醬油為基底的台灣傳統美食滷肉融合，就是「幸福滋味」，其他評審更盛讚兩者是「天作之合」，驚呼可果美蕃茄醬在飲食中應用的變化超出想像。

▲▼翁啾在滷肉中加入另一半最喜歡的「可果美蕃茄醬」，意外的好吃滋味收服所有評審的心。

▲台式滷肉搭配可果美蕃茄醬，創意料理的美味是大人小孩都喜歡的好味道。（圖／翻攝自影片）

在經過評審認真決議後，由蕭祐軒的茄香白玉捲獲得第三名，得到獎金1萬元；肯尼的義大利茄汁肉丸拿到第二名及3萬元獎金；眾望所歸的第一名由翁啾的「大人小孩都能光鍋的茄汁滷肉」奪得，並獲得5萬元的高額獎金。可果美總經理表示，總冠軍的茄汁滷肉料理中，有著多樣調味風味濃郁，但因為添加蕃茄醬反而讓酸味中和了肉的油膩感，還能透過油脂帶出非常營養的茄紅素；廚佛Fred則認為，三名參賽者都百分之百地發揮出可果美蕃茄醬給人的幸福感受，讓這場活動畫下完美的句點。

▲可果美總經理（左）頒發頭獎，讓5萬元獎金成為部落客翁啾（右）的家庭幸福加菜金。