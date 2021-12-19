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蕃茄醬幸福料理王大賽來了！廚佛Fred教你幸福　冠軍創意美味料理奪5萬

▲廚佛Fred和 飢餓廚房又要辦比賽，在《Fred吃上癮》分享幸福料理。（圖／翻攝《Fred吃上癮》，下同）

消費中心／綜合報導

廚佛Fred和飢餓廚房又要辦比賽了！迎接跨年、農曆春節連假期間有許多團聚時刻，家家戶戶都要準備各式各樣的料理聚餐，在團聚圍爐時餐桌上各道獨家料理手路菜，成為每個人思念家中的餐桌記憶，配上搭載許多人幸福回憶的可果美蕃茄醬，還有哪些料理作法呢？別錯過2021/12/15～2022//2/6舉辦「可果美蕃茄醬　幸福料理賽 Feat.飢餓廚房」料理競賽活動，鼓勵民眾秀出創意，運用可果蕃茄醬進行料理，顛覆蕃茄醬只能當抹醬、沾醬、炒飯的印象，上傳用可果美蕃茄醬進行料理的照片或影片，搭配文字食譜說明，並且分享你的幸福料理故事就能拿獎品，經公開網路人氣投票獲前三名，有機會參加總決賽爭奪總冠軍並奪下5萬元高額獎金。

▲▼ 可果美

▲▼ 可果美

▲「可果美蕃茄醬　幸福料理賽 Feat.飢餓廚房」料理競賽活動，鼓勵民眾秀出創意，運用可果蕃茄醬料理拿好禮。

簡單又美味的可果美蕃茄醬，以天然、健康的酸甜滋味擄獲大小朋友的味蕾，除了薯條沾蕃茄醬或是蕃茄蛋炒飯之外，
想可果美蕃茄醬可以變化那些創意、美味又滿滿幸福感的菜色嗎?
身為「可果美蕃茄醬　幸福料理賽 Feat.飢餓廚房」大賽主審的廚佛Fred，特別在《Fred吃上癮》節目中示範雞尾酒蝦及蕃茄果凍蝦兩道菜，展現要得到幸福的方法與秘訣！ 

▲▼ 可果美

▲Fred運用可果美蕃茄醬，料理適合團聚的「雞尾酒蝦」運用可果美蕃茄醬的特色，替料理帶來豐富的層次以及全新感受。

過年即將到來，團聚的時刻也是一種幸福，Fred第一道示範適合親朋好友團聚享用的雞尾酒蝦，可果美蕃茄醬不含色素與澱粉，運用天然完熟蕃茄的特色帶出蕃茄自然紅與果膠，讓料理色澤更美味喜氣、口感更豐富。無須添加防腐劑，使用日本釀造醋自然保存，讓料理更安心。加上青醬與蕃茄醬創造兩吃的雞尾酒蝦，同時堆疊出不同的層次風味，最適合歲末或新年親朋好友相聚的美味時刻，讓Fred吃完後直呼自己實在太天才！不僅如此，Fred另外帶來展現美觀、創意的「蕃茄果凍蝦」可果美蕃茄醬化身為酸甜的果凍，搭配油泡泰國長臂蝦，享用的同時蕃茄醬果凍微微的融化，包覆著蝦子，而蕃茄醬的香氣、甜度、酸度濃郁又和諧，帶來感官另一種衝擊感，讓Fred笑說：「就像拳擊一樣，直接給你一拳！」可果美蕃茄醬，不僅讓料理看起來秀色可餐，也增加了料理的風味！

▲▼ 可果美

▲Fred示範蕃茄果凍蝦，蝦子的鮮甜與可果美蕃茄醬果凍融化後的口感，吃完就像拳擊一樣帶來了新的衝擊與風味。

想一起與大家分享你的私房或是創意可果美蕃茄醬料理嗎，快參加「可果美蕃茄醬幸福料理賽」，2021/12/15~2022/1/23開始第一階段上傳料理作品即可得到「可果美義大利麵醬2盒」，上傳時清楚寫下「料理名稱」、「食材清單」、「料理步驟」、「幸福故事」，上傳完成後還能繼續抽好禮，連抽5周、周周抽5名投稿者獲獎「通路禮券500元」。

▲▼ 可果美
▲可果美幸福料理比賽，以創意巧思、美觀度、可果美蕃茄醬特色發揮度、幸福感傳遞為評分標準。

緊接著，111/1/24~111/2/6進行第二階段網路人氣投票，參與投票者有機會抽中「通路禮券100元」，網路投票獲得人氣前10名將獲得可果美義大利麵醬一箱，透過Fred與其他評審們選出之前三名則可進入第三階段總決賽，在ETtoday人氣料理節目《飢餓遊戲》節目錄影，於30分鐘內重現其人氣蕃茄醬料理，經由評審試吃進行美味、創意、美觀等標準進行評分選出頭獎、貳獎、參獎，分別可拿到5萬元、3萬元、1萬元等獎金及禮物；快發揮創意分享你的秘訣，讓心愛的人吃到都覺得幸福又安心的可果美蕃茄醬料理，成為幸福料理王！

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