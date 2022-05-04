哈爾科夫附近俄軍慘被擊潰！　遺體排詭異「Z字」冷躺露天墳場

▲烏克蘭成功驅逐佔領了哈爾科夫附近地區的俄軍，但記者們卻發現，陣亡的俄軍遺體被排成了詭異的Z字形，附近被毀的車輛和建築中也出現平民的屍體，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭最近成功擊退了佔領第二大城哈爾科夫（Kharkiv）郊區的俄軍，奪回舊薩爾季夫（Staryi Saltiv）的掌控權，不過烏俄雙方在這場戰役中都有嚴重的人員損失，記者更發現有不少俄羅斯士兵屍體被排成了可怕的Z字形，而且附近的公寓和燒毀的車輛中也出現平民屍體。

據《每日郵報》報導，五角大廈情報顯示，烏克蘭軍隊5月2日從哈爾科夫向東發動猛烈攻勢，成功奪回了大約48公里外的小鎮「舊薩爾季夫」，不僅為駐守在哈爾科夫的烏克蘭軍隊緩解了壓力，同時也對俄軍為頓巴斯（Donbass）地區士兵運送補給的路線造成威脅。

一路跟隨烏方前往哈爾科夫的記者表示，如今的舊薩爾季夫已宛如一個「露天墳場」，街道和田野隨處散落著無人認領的屍體，但最可怕的是，在戰爭中犧牲的俄軍，遺體被排列成了俄軍在烏俄戰爭中使用的戰爭符號「Z」字形。

報導稱，記者們也在附近的公寓和燒毀的車輛中發現了平民屍體，而這些行為已涉嫌構成戰爭罪，不過外媒並未明確指出究竟是誰做出了這些行為。目前烏俄雙方都在哈爾科夫一帶的戰役中受到了重大傷亡，不過外界普遍認為，俄軍蒙受的損失比烏克蘭來得更嚴重。

俄軍目前在東部的波帕斯納（Popansa）和西南部的利曼（Lyman）都取得了小幅進展，並試圖包圍頓巴斯地區的北頓內茨克（Severodonetsk）、利斯坎斯科（Lysychansk）等地。美國指出，由於俄羅斯有許多部隊在佔領基輔失敗後遭到重創，因此俄軍最近放緩了推進速度，試圖以此保護軍隊。