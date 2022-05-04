海洋保育法立法院躺了2年！　環團提監督訴求籲加速審查

▲環團表示，海洋保育法已經在立法院被擱置2年了。（圖／綠色和平提供）



記者許展溢／台北報導

小琉球日前發生在海洋保護區內違法放置刺網，導致海龜死亡，綠色和平今（4日）指出，凸顯海洋保護區缺乏監管嚴重性外，呼籲立法院應在本會期加速審查已經擱置超過2年的《海洋保育法》。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳說，台灣的海洋危機迫在眉睫，綠色和平積極推動政府完成保護海洋生態系統法規，並協同專家學者，與其他保育團體所共同研擬的民間版本海洋保育法草案已在立法院完成一讀，要求內政委員會優先排審，否則恐將面臨更嚴重的生態浩劫。

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鍾孟勳提到，台灣沿近海的漁獲量僅剩30年前的一半，有20類魚種的漁獲量更是減少超過90%，漁業產值減少279億，此外，鯨鯊、龍王鯛和鯨豚等珍稀的海洋生物，也因缺乏有效的監管而瀕危。內政委員會召委張宏陸辦公室助理詹智翔回應，張宏陸允諾將於本會期排審，加速立法進度，並待行政院院版送入立院後，盡快審議三讀，讓主管機關有法制做為基礎，提出更多促進海洋保育的好政策。

綠色和平最後提出2030年前保護30%海洋、整合管理所有海洋保護區、明確且即時劃設庇護區、公民參與和監督要落實、設置海洋保育執法人員，和罰則必須有嚇阻效果等訴求。