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「1922」防疫專線打不通民眾狂譙　桃園衛生局：多利用網站+App

▲桃園市政府衛生局副局長蘇柏文4日針對民眾憂心「1922」防疫專線撥打困難提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局副局長蘇柏文4日針對民眾憂心「1922」防疫專線撥打困難提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於全台疫情持續延燒，不少桃園市民最近抱怨，地方衛生局及中央「1922」防疫專線根本打不進去，桃園市政府衛生局副局長蘇柏文4日指出，針對防疫專線「1922」撥打困難問題，衛生局已增派一倍人力接聽，但仍然應接不暇，建議如是想詢問防疫相關資訊，可加入疾管署疾管家APP，可第一時間獲得防疫相關資訊，亦可上衛生福利部官網查詢，防疫專線則留給需要緊急就醫民眾。

▲桃園市政府中路運動公園設置的快篩站，每天都有大批市民前往排隊等候快篩。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲桃園市政府中路運動公園設置的快篩站，每天都有大批市民前往排隊等候快篩。（圖／記者沈繼昌攝）

蘇柏文表示，近期不少桃園市民擔心疫情，更抱怨中央「1922」或地方衛生局防疫專線撥打困難，因此呼籲因最近確診人數正在攀升，衛生局已增加一倍人力提供接線服務，但仍應接不暇，如果是防疫相關資訊，可加入疾管署的疾管家APP，可獲得第一手相關防疫資訊，亦可上網查詢衛福部製作圖卡，至於防疫專線則留給疫情相關需要緊急就醫民眾。

▲桃園市政府中路運動公園設置的快篩站，大批市民前往排隊等候。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府中路運動公園設置的快篩站，大批市民前往排隊等候。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，衛生局也針對今天莫德納疫苗接種提出說明，桃園市今天在全市共計13區開設25個疫苗接種站，隨著疫情持續增溫，今天各站民眾接種意願大幅增加，預估今天可提供6萬人接種疫苗，凡年滿18歲，不論是接種第幾劑疫苗都可前往，桃園市政府今天加碼60歲以上民眾接種疫苗者，將加送700元禮卷與桃園好米等伴手禮。

蘇柏文強調，疫情增溫導致確診人數不斷增加，到處都有足跡，呼籲民眾除做好完整的防護，以減少不必要的聚餐或聚會，根據學者研究發現，完整接種疫苗可避免感染後發生重症或死亡機會，也是最有效對抗COVID-19疫情的武器，呼籲市民朋友將疫苗打好打滿，共同守護自己與家人健康。

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