快訊／莫德納疫苗庫存僅剩1.7萬劑　桃園隨到隨打站緊急喊卡

▲桃市府衛生局官網今天公布「23日下午13點至16點原本將在桃園市火車站後站1樓設立疫苗隨到隨打站， 因應中央疫苗下周到貨，場次取消」訊息，衛生局也證實。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

據指出，桃園市政府衛生局原計4月23日在桃園火車站後站開設疫苗隨到隨打站，但因疫情存貨吃緊臨時喊卡取消，引發市民關注。市府衛生局表示，目前疫苗存貨僅剩1萬7千劑，因存貨吃緊才臨時取消，中央配發疫苗下週才到貨，請市民體諒。

桃園市政府衛生局今天在官網公告「23日下午13點至16點原本將在桃園市火車站後站1樓設立疫苗隨到隨打站， 因應中央疫苗下周到貨，場次取消，待疫苗到貨後再行辦理疫苗隨到隨打站 ，造成不便，敬請見諒。」

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衛生局副局長蘇柏文指出，桃園火車站後站隨到隨打站主要是提供莫德納疫苗，但市府目前庫存僅剩約1萬7千劑，確實較為吃緊，經過討論後決議待下周中央疫苗到貨後再規畫隨到隨打站。根據同仁盤點目前其他疫苗存貨量，其中AZ疫苗需求量較低、BNT疫苗已用罄，至於高端疫苗則尚有庫存。

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