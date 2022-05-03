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觀音工業區2工廠70移工快篩陽　無處可送「全關宿舍」自主管理

▲桃園市觀音工業區驚傳有2工廠移工集體快篩呈陽性，且有近70人左右。市府衛生局表示，已派員調查中。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市觀音工業區驚傳有2工廠移工集體快篩呈陽性，且有近70人左右。市府衛生局表示，已派員調查中。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，桃園市觀音工業區有2家工廠最近為移工快篩竟有近70人呈現陽性，據指出，2家業者目前只能將移工關在宿舍裡，但引發另一波群聚感染事件；桃園市政府衛生局指出，目前已派員進行調查業者快篩情形，若屬實將協助業者進行相關防疫措施。

據觀音區樹林里里長吳進昌表示，聽聞觀音工業區內2間工廠傳出數十名移工快篩陽性，其中一間是製造電纜公司，雇用逾30名移工，快篩後有20人快篩陽性；另一間則是紡織業光場，雇用逾50名移工，上週五快篩後有20幾人陽性，累積至今天已有40個。

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據他了解，這2間工廠曾想幫移工送去醫院，但防疫計程車無法載運如此多人，業者一時間找不到大型遊覽車幫忙載移工去醫院做PCR採檢，只能暫時讓移工待在宿舍自主健康管理，且不能擅自外出，三餐部分則由公司派員送餐。

吳進昌認為，疑似確診移工目前還都未出現嚴重症狀，仍需醫院進一步PCR採檢確認，據稱部分移工已出現症狀也急需治療，籲請市府衛生局能協助，派駐醫護團隊幫忙採檢或直接投藥治療，不能讓移工擅自移動至採檢站或醫院採檢，增添其他人暴露於染疫風險。據指稱，觀音工業區還有其他工廠也出現類似狀況，但消息幾乎都被封鎖，籲請市府應重視並提供解決管道。

桃園市政府衛生局副局長蘇柏文強調，衛生單位並不曾獲悉相關訊息，目前已派員至2工廠調查了解中，若有有類似狀況應主動向主關機關通報，市府會派員了解，給予適當評估後與防疫建議。

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