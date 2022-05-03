孝子買金飾幫父祝壽攏係假！假鈔掉包搶了就跑　直衝當鋪下場曝

▲桃園市黃姓男子因積欠債務，去年7月間佯稱購金飾進入桃園區某金飾店，以假鈔騙取店員購買價值20萬元金飾後逃離挨告。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixbay，照片與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子因缺錢且積欠債務，去年7月間佯稱要買金飾幫父親祝壽為由進入桃園區某金飾店，騙取店員拿出金飾供挑選，佯稱要去超商領錢，二度進入金飾店先以真鈔讓店員清點數目，再趁店員不注意以假鈔掉包真鈔，再趁機奪取價值20萬元金飾逃離；桃園地檢署複訊時，黃坦承犯行，檢方偵結依搶奪罪嫌將黃提起公訴。

檢警調查，22歲的黃姓男子去年7月19日下午2時許進入位於桃園區中正路某金飾店，佯稱要魏父親祝壽欲購買金飾，挑選重量分別為3兩1分、1兩半之金飾觀看，選定其中較重3兩1分金飾，價格為20萬5,700元，遂拿出一疊8萬元鈔票讓店員清點，因現金不足，黃詢問店員附近是否有超商可領錢？佯裝外出領錢。

同日下午2時50分，黃二度進入金飾店，拿出現金讓店員清點後，開始向店員殺價，隨後談妥價格後，黃拿出上下真鈔其餘96張為玩具鈔票一疊鈔票放在櫃台等待結帳，並趁店員欲清點鈔票時，將店員已包好之金飾快速搶走，跑出店外開車離去，店員驚覺有異仔細查看差票竟是玩具鈔票，趕緊向警方報案。

桃園警分局循線查獲黃男到案，偵訊後依詐欺取財、侵占罪嫌將黃移送桃檢偵辦，黃男在桃檢複訊時坦承犯行，辯稱金飾得手後已變賣得款17萬1,400元，用以清償債務，收取金飾的業者也指證確實收到黃男變賣金飾等證詞。

桃檢審酌，黃男雖想用假鈔騙走金飾，但交易尚未完成，竟趁銀樓店員準備將鈔票放進驗鈔機確認真假，行為並非受騙，黃則趁店員防備不及奪走財物逃離，已屬於搶奪罪嫌，警方指控侵占罪嫌，則屬搶奪行為之延續，偵結依搶奪罪嫌將黃提起公訴。

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