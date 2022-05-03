龜山、大園2科技廠傳播鏈持續燒　市府：只限於該廠區未擴散

▲桃園市政府衛生局長王文彥3日針對媒體提問龜山、大園科技工廠群聚感染事件處理進度時表示，會採取分艙分流制度協助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議情持續延燒，市府3日下午的開防疫記者會上，衛生局長王文彥針對媒體提問龜山、大園科技工廠發生群聚事件處理進度時表示，整個桃園或是整個台灣，陸續都有確診個案，確診個案不一定是移工，有時本土個案也有，市府會依照防疫標準、落實分艙分流制度協助業者做得更好。

隨著每天新增本土確診個案不斷攀升，市府今天下午的防疫記者會，媒體提出目前龜山、大園區科技公司群聚感染，市府目前進度以及是否擴及到其他廠區？

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王文彥解釋：「初步了解還是只在那個廠區，目前整個疫情升溫後，很多科技廠或工廠，整個桃園或甚至整個台灣，陸續都有確診個案，個案不一定是移工，有時是本土個案，工廠的確診個案我們仍依照目前防疫標準處理，有時要就地隔離，因為他們都住在工廠，等於是居家隔離，我們會依照分艙分流制度指導，讓業者做得更好」。

▲桃園市長鄭文燦說明今天國小學童接種默德納疫苗狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，針對媒體關心今天國小學童疫苗施打狀況。市長鄭文燦表示，從昨天5月2日開始國小的6至12歲學童莫德納疫苗接種，桃市有13萬1,000多名學童，市府給家長7天的考慮期，目前接種同意書的比例大概是48%，也就是6萬3,000人左右，部分選擇到校施打，部分則選擇到醫院或診所接種，因為有些學校涉及班級停課，到校施打一部份會等停課結束後再施打。

鄭文燦還說，昨天與今天接種情況大致良好，希望能在6月初把莫德納疫苗接種完畢，如有BNT疫苗到位，且完成中央審查準備，我們會安排第二輪的BNT疫苗接種，中央既然已開放國小學童疫苗接種，我們會以最快速度、最好的安排讓所有師生與家長放心，希望各校在接種時可多做些衛教，學生如果在接種後出現身體不適，可請1至3天疫苗假，家長也可以申請防疫照顧假。

此外，明天有個莫德納的專案接種計畫，全市有24個社區接種站，明天早上下午都可開放接種，接種對象則是18歲以上，符合資格民眾，不管是第1、2、3劑都可接種，若是60歲以上，原住民是50歲以上民眾，這次從65歲下修到60歲，我們會送禮券與好米，同時提供免費愛心計程車接送，希望拉高疫苗覆蓋率，儘管桃園市在65歲以上長者覆蓋率是六都第一名，但為確保預防重症，還是希望能夠再擴大接種，只要是符合資格者都可接種，也不限定設籍在桃園市都可以跨戶籍接種。

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