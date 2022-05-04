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台灣共存靠1決勝關鍵　專家籲放輕就重：輕症不應占用急診

記者黃翊婷／綜合報導

我國本土確診昨日（3日）新增2萬3139例，但指揮中心宣布，自5月9起入境檢疫從10+7天縮短為7+7天，掀起各界熱議。對於與病毒共存、鬆綁邊境等防疫政策，專家認為合理，同時也點出最重要的決勝關鍵，那就是要守住急重症醫療量能。

▲▼5/3入境檢疫天數縮短為7+7。（圖／指揮中心提供）

▲入境檢疫天數將縮短為7+7天。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心3日宣布，自5月9日起入境檢疫從10+7天縮短為7+7天，包括7天居家檢疫和7天自主管理，機場要採檢一次PCR，第7天要做一次快篩，中間有症狀都可以使用快篩，若是陽性就要通報。不過，本土疫情在短短6天內累計飆破9.6萬例，此時鬆綁邊境是否合適，讓不少民眾相當擔憂。

根據《自由時報》報導，陽明交通大學醫務管理研究所兼任副教授洪子仁認為，台灣已決定走向與病毒共存，鬆綁邊境是合理的，入境檢疫甚至可以下修至5天，讓部分天數以篩代隔，而接下來的防疫重點是維持輕重分流，也就是「放輕就重」，守住急重症醫療量能才是疫情的決勝關鍵，輕症篩檢不應占用急診資源，但同時也要加速將基層醫療院所納入體系，協助照護輕症患者。

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲專家呼籲，守住醫院急重症醫療量能才是接下來的抗疫關鍵。（資料照／記者湯興漢攝）

至於我國未來的防疫政策走向，陳時中3日在記者會上針對放寬口罩令與和病毒共存發表意見，他提到，隨著自然感染跟疫苗覆蓋率提升，相關「非藥物介入措施（NPI）」例如勤洗手，仍然是大家應該盡量做到的，戴口罩只會有些微改變，想要大幅度改變，大概要等到覆蓋率、保護力較好的時候，到時對相關行為限制或生活限制會大幅放寬，也就是說，口罩可能需要再稍微戴久一點，會比其他放寬措施來得慢一些。

陳時中表示，台灣現在正從清零走向跟病毒共存的路，隨著染疫率越來越高，自然防禦就會越來越好，疫苗施打越來越高，自然形成跟人為形成，加上NPI，有望在一定疫情範圍內變成流感化情形。

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