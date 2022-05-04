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小孩該打疫苗嗎　美女醫FB「最後一段」獲讚突破盲腸

記者陳俊宏／綜合報導

2日起開放6至11歲兒童接種半劑莫德納疫苗，也讓不少家長思考到底要不要給孩子打疫苗。對此，美女外科醫師吳欣岱分享自己的意見，其中最後一段提到，「一堆人2、3歲就在吃堅果、騎車載小孩、坐汽車沒有安全座椅的，討論這個根本沒意思。」這讓其他家長直呼超同意，「真的突破盲腸欸」。

吳欣岱近日在臉書說，還是一樣的建議，陸續有父母私訊問她會怎麼做，「我家風險高，等到安排到了就會帶小孩去打。其實再怎麼討論就是在賭機率，不打的人賭不會中標，或確診不會重症的機率，打的人賭不會有副作用的機率。」

吳欣岱認為，打疫苗是她可以控制時間與做好準備的動作，跟要時時刻刻小心翼翼不知道小孩什麼時候會中獎，中獎後會不會重症相比能接受很多。

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▼高雄學童接種莫德納疫苗。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄學童施打莫德納疫苗。（圖／高雄市政府提供）

但吳欣岱也表示，「啊回過頭來也覺得這個也不用討論這麼久啦，一堆人2、3歲就在吃堅果、騎車載小孩、坐汽車沒有安全座椅的，討論這個根本沒意思。」對此，兒科醫師唐子涵說，「哈哈哈哈，我好喜歡學姐最後一段。」

其他人也紛紛留言，「最後一段超級同意，街頭日常：沒汽座的機車三貼沒戴安全帽的嬰兒，直接揹胸前當家長安全氣囊的小孩，不知道能活到幾歲？」、「真的突破盲腸欸～～～～～看到朋友堅持小朋友不用安全座椅，覺得世界上真的沒什麼好擔心的了。」

兒童莫德納疫苗開打，仍有許多家長擔心疫苗副作用而猶豫。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，科學證明打疫苗「利大於弊」。

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