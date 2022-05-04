　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鄭州全城管控前居民衝超市囤物資　「超前部署」半頭豬直接搬上車

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州昨（3）日宣布自4日起除封控區嚴格管理外，主城區實施「足不出戶、嚴禁聚集」的政策，為期7日。民眾接到消息後，立即趕往住家附近的超市、賣場購買生活必需品，連小商鋪都擠滿採買物資的人潮。有民眾便拍下不少人直接把超市內處理好的半頭豬直接搬上車載走，小商舖內的新鮮蔬菜、白米和食用油也被搬空。

▲鄭州實施足不出戶政策，民眾趕在封控前採買生活物資。（圖／翻攝微博）

▲在超市購買生活物資的民眾，推車上擺滿了半頭豬的豬肉。（圖／翻攝微博）

《鄭州發布》官方微博表示，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關於做好全市多輪核酸檢測的通告（2022年73號），5月4日0時至5月10日24時全市人員非必要不離鄭，市域外人員非必要不入鄭，除封控區外，主城區其他區域參照管控區標準管理，實行「足不出區、嚴禁聚集」措施。

▲鄭州實施足不出戶政策，民眾趕在封控前採買生活物資。（圖／翻攝微博）

▲鄭州實施足不出戶政策，豬肉成為封控前最受民眾瘋搶的食材。（圖／翻攝微博）

消息一出，鄭州市民一窩蜂衝至居家附近的商店囤貨，確保至少一周的封控期間不至於出現生活物資缺乏的情況。鄭州市金水區一間小型糧油蔬菜銷售點內，蔬菜銷售架上貨品已所剩無幾，前來採購的市民一邊討論疫情，一邊挑揀需要採購的食材。

還有民眾拍下超市內的排隊人潮，仔細一看，整排推車上都掛著已經切好的半頭豬肉，還有部分民眾的摩托車上都掛著買好的半頭豬，沒有交通工具的民眾甚至直接扛在肩上帶回家。

▲鄭州實施足不出戶政策，民眾趕在封控前採買生活物資。（圖／翻攝微博）

▲部分超市新鮮蔬菜已被搶購一空。（圖／翻攝微博）

按通告要求，每天每戶可安排1人，憑24小時核酸檢測陰性證明、小區臨時出入證，在做好個人防護的前提下，到社區指定地點購買生活物資。不過，當地民眾擔心政策隨時會再做出調整，也深怕周邊商店的新鮮食材來不及運補，因此出現大規模購物潮。

面對民眾瘋搶物資的情況，鄭州市疫情防控指揮部呼籲，商務部門正在全力調配物資，確保物資供應，請市民放心，不要焦慮，不用搶購。

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
全台多地爆停電意外！　台電回應了
「電子圍籬」要退場了！陳時中：這週找地方政府談
14天後APP才通知「接觸確診者5分鐘」！　網點3巨雷
快篩實名制「7攻略一次看」　搶不到還有11通路可買！
「這類人」不值得快篩又PCR！　醫：要用在刀口上
鄭州突宣布封城一周！　富士康最新聲明曝
名店第一槍！「阿霞飯店」宣布停止內用　老闆：命只有1條
美國升級台灣警示「比大陸危險」！　陳時中回應了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸再增5428例感染　北京封閉多個地鐵站、鄭州封控一周

528間昆山台企完成疫後復工　緯創、仁寶分類追蹤員工身體狀況防疫

鄭州突宣布封城一周！富士康：園區保持生產計劃不變

鄭州全城管控前居民衝超市囤物資　「超前部署」半頭豬直接搬上車

中老鐵路玉溪站突破8.5萬人　千年古城商機延伸泰緬、大馬

「笑噴」屎捲診間半小時！女病患浣腸憋不住　醫全身遇害曝辛酸

屠夫殺豬「慘被反殺」！一腳踹進滾燙水盆　全身65%二度燙傷

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪...網暴動：太幸福了

上海奇景！挑扁擔、推車搶菜　「限3小時搶購」居民餓怕狂搶

上海民眾一戶一人限3小時出門購物　「禁止開車」扁擔推車全用上

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

酒駕單車爸停路中被撞飛　送醫5天不治...留下1女兒

陸再增5428例感染　北京封閉多個地鐵站、鄭州封控一周

528間昆山台企完成疫後復工　緯創、仁寶分類追蹤員工身體狀況防疫

鄭州突宣布封城一周！富士康：園區保持生產計劃不變

鄭州全城管控前居民衝超市囤物資　「超前部署」半頭豬直接搬上車

中老鐵路玉溪站突破8.5萬人　千年古城商機延伸泰緬、大馬

「笑噴」屎捲診間半小時！女病患浣腸憋不住　醫全身遇害曝辛酸

屠夫殺豬「慘被反殺」！一腳踹進滾燙水盆　全身65%二度燙傷

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪...網暴動：太幸福了

上海奇景！挑扁擔、推車搶菜　「限3小時搶購」居民餓怕狂搶

上海民眾一戶一人限3小時出門購物　「禁止開車」扁擔推車全用上

蔡壁如批周玉蔻節目抹黑柯文哲　將向NCC、CDC檢舉散播疫情假消息

布朗強勢反彈飆30分轟垮公鹿　教頭：日常操作

台大醫：別再說快篩正確率90%↑！示警「2種人驗陰」也要PCR

1歲兒快篩陽高燒40.6度：血氧掉到92！　小煜警示「必備3救命物資」

陪參加前女友婚禮！白目男友一句話…蘿莉塔氣哭「直接衝出會場」

123全國聯拍日　屏東執行分署動產喊價熱絡拍定率衝8成5

初代台灣設計師潘黛麗辭世享壽72歲　早年站上巴黎舞台接軌世界

兒童疫苗打不打「問3題就能決定」！前台大醫：選不出來可這樣做

猜中重量「波士頓龍蝦免費吃」　火鍋店5／8前三人同行也享半價優惠

社交距離APP跳通知　「一天接觸30小時」全場愣：超過24是哪招

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

大陸熱門新聞

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

女病患浣腸憋不住　「笑噴」屎捲診間半小時

陸第一網紅李子柒「被迫改名？」

鄭州宣布封城一周！富士康：生產計劃不變

一文看懂馬某某被捕始末！官媒揭真正身分

屠夫被豬豬反殺　一腳踹進熱水盆

上海安養院活人裝屍袋　苦主現況曝

女演員「原味內衣褲」塞爆租屋處

鄭州全城管控前居民衝超市囤物資 「超前部署」半頭豬直接搬上車

20歲正妹腳氣傳染到臉 ！狂炸痘痘還超癢

上海民眾一戶一人限3小時出門購物 「禁止開車」扁擔推車全用上

霸氣新娘拿短鞭　打跑3婚鬧男

尪出軌後她把抓姦當職業！20年暴揍8千狐狸精

媽滑手機寶寶從學步車消失！結果竟在這找到

更多熱門

相關新聞

小孩該打疫苗嗎　美女醫「最後一段」獲讚突破盲腸

小孩該打疫苗嗎　美女醫「最後一段」獲讚突破盲腸

2日起開放6至11歲兒童接種半劑莫德納疫苗，也讓不少家長思考到底要不要給孩子打疫苗。對此，美女外科醫師吳欣岱分享自己的意見，其中最後一段提到，「一堆人2、3歲就在吃堅果、騎車載小孩、坐汽車沒有安全座椅的，討論這個根本沒意思。」這讓其他家長直呼超同意，「真的突破盲腸欸」。

共存靠1決勝關鍵　專家籲放輕就重

共存靠1決勝關鍵　專家籲放輕就重

連6天破萬！確診者「道歉」　醫喊別獵巫

連6天破萬！確診者「道歉」　醫喊別獵巫

台大生確診睡帳篷　教育部出手了

台大生確診睡帳篷　教育部出手了

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

關鍵字：

新冠肺炎大陸戰疫疫苗核酸檢測病毒Delta變種病毒Omicron河南鄭州物資豬肉

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

臉上有「6特徵」恐是家暴男

《玩命關頭10》導演氣到摔門走人

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面