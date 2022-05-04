鄭州全城管控前居民衝超市囤物資　「超前部署」半頭豬直接搬上車

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州昨（3）日宣布自4日起除封控區嚴格管理外，主城區實施「足不出戶、嚴禁聚集」的政策，為期7日。民眾接到消息後，立即趕往住家附近的超市、賣場購買生活必需品，連小商鋪都擠滿採買物資的人潮。有民眾便拍下不少人直接把超市內處理好的半頭豬直接搬上車載走，小商舖內的新鮮蔬菜、白米和食用油也被搬空。

▲在超市購買生活物資的民眾，推車上擺滿了半頭豬的豬肉。（圖／翻攝微博）

《鄭州發布》官方微博表示，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室關於做好全市多輪核酸檢測的通告（2022年73號），5月4日0時至5月10日24時全市人員非必要不離鄭，市域外人員非必要不入鄭，除封控區外，主城區其他區域參照管控區標準管理，實行「足不出區、嚴禁聚集」措施。

▲鄭州實施足不出戶政策，豬肉成為封控前最受民眾瘋搶的食材。（圖／翻攝微博）

消息一出，鄭州市民一窩蜂衝至居家附近的商店囤貨，確保至少一周的封控期間不至於出現生活物資缺乏的情況。鄭州市金水區一間小型糧油蔬菜銷售點內，蔬菜銷售架上貨品已所剩無幾，前來採購的市民一邊討論疫情，一邊挑揀需要採購的食材。

還有民眾拍下超市內的排隊人潮，仔細一看，整排推車上都掛著已經切好的半頭豬肉，還有部分民眾的摩托車上都掛著買好的半頭豬，沒有交通工具的民眾甚至直接扛在肩上帶回家。

▲部分超市新鮮蔬菜已被搶購一空。（圖／翻攝微博）

按通告要求，每天每戶可安排1人，憑24小時核酸檢測陰性證明、小區臨時出入證，在做好個人防護的前提下，到社區指定地點購買生活物資。不過，當地民眾擔心政策隨時會再做出調整，也深怕周邊商店的新鮮食材來不及運補，因此出現大規模購物潮。

面對民眾瘋搶物資的情況，鄭州市疫情防控指揮部呼籲，商務部門正在全力調配物資，確保物資供應，請市民放心，不要焦慮，不用搶購。