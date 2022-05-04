三星自曝5年4.67兆元訂單到手！　3奈米搶先Q2量產

▲三星3奈米製程投產超車台積電。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

韓媒近日報導，三星晶圓代工事業已拿下未來5年200兆韓元（約新台幣4.67兆元）訂單，一旦完成確認3奈米製程並在今年第二季量產，預計接獲訂單數會再增加。三星強調，4奈米和5奈米製程已經解決良率問題保持穩定。

韓媒「etnews」報導，三星晶圓部門副總裁Moon-soo Kang在28日公布第一季財報時表示，未來5年的剩餘訂單是去年銷售額的8倍之多，「這個數字還會更多」。根據Moon-soo Kang所說，去年業界估計三星晶圓事業的銷售額在23兆至25兆韓元之間，今年估計可以達到200兆韓元；三星電子也補充，已確保從今年到2027年的供應。

市場過去對三星電子晶圓代工業務未來能見度有所質疑，先前業內更傳出，觀察到大客戶如輝達和高通都已轉單台積電，但三星電子此次要掃除市場疑慮，Moon-soo Kang對此表示，「市場最近有太多憂慮了。在和我們的主要客戶保有強勁合作關係之下，我們不僅在行動業務合作，也在高效能運算（HPC）、網路、汽車和其他領域，改善我們客戶的產品組合和商業架構。」

三星電子宣布近期已完成3奈米製程的品質認證，沒有意外的話已排定在今年第二季開始投入量產，Moon-soo Kang補充，4奈米製程也進入良率改善曲線的階段，5奈米製程則已發展成熟，正在最大化供應量能。

三星電子今年第一季銷售額來到77.78兆韓元（約新台幣1.81兆元），盈利來到創紀錄的14.12兆韓元（約新台幣3295億元）。儘管第一季通常是電子產業的淡季，三星電子仍然在半導體產業穩定獲利，每個部門都可見獲利成長，包括智慧型手機銷售額等。