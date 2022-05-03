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徐乃麟贏了！向大龍蝦總經理討借款90萬勝訴確定

▲徐乃麟出席王鼎霖、丁巧唯婚禮晚宴。（圖／記者林敬旻攝）

▲徐乃麟獲賠90萬元確定。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

綜藝大哥徐乃麟2015年間，借款給予大龍蝦數位國際公司總經理蔡曜丞（原名蔡志龍），但蔡男卻遲未還款。徐乃麟起訴求償，一審判決蔡男須賠償90萬元，蔡男上訴二審，高等法院3日仍判決蔡男需還錢90萬元，全案確定。

徐乃麟日前與友人聚餐，但其中卻有人染疫，徐乃麟得知後，急衝醫院PCR檢測，於4月23日確診。

本案為徐乃麟起訴，他與大龍蝦公司負責人陳永清為多年好友，2015年間12月間，當時蔡男以公司資金需周轉為由，向徐乃麟開口借錢，徐乃麟認為好友的公司有需要，因此答應借款，請經紀人將演藝酬勞轉到雙方講定的帳戶中，雙方約定一週後還錢。沒想到蔡男卻爽約，徐乃麟因此提出民事訴訟，要求蔡男清償。

法院審理時，蔡男拒絕還款，辯稱徐乃麟為公司之無記名股東，當時陳永清表示他跟徐乃麟間有債務關係，要蔡男詢問徐乃麟能否幫公司，徐乃麟答應幫忙，資金入帳後，陳永清另外把錢還給其他股東，而這筆錢是陳永清承諾一週後補回，但陳永清未為履行，徐乃麟應請求陳永清還錢才對。

不過一審法院認定雙方借貸關係存在徐乃麟與蔡男之間，因此判決蔡男必須返還90萬元。蔡男上訴二審，高等法院審理後，認為蔡男在本件刑案中坦承他借款，另外也以自己的支票擔保，故應由蔡男還錢。高院3日駁回蔡男上訴，必須返還徐乃麟90萬元，全案確定。

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