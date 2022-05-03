台東+102！老人養護機構員工住民13人染疫　縣府啟動應變措施

▲台東縣3日新增102例確診，累計確診人數770。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣3日新增102名確診者，84名民眾戶籍或居住地分住在13鄉鎮市、18名為外縣市通報。從疫調結果初步推論，年齡介於1-91歲不等，皆屬輕症，35例為密切接觸者確診、1例可傳染期有外縣市足跡及66例感染源待釐清，持續疫調中。

35例密切接觸者確診個案中，2例為同校、14例為職場，19例親友接觸傳染，其中綠島某浮淺公司員工群聚衍伸新增7例個案累計16案、3例為東管處外包公司又延伸新增確診3案，豐田地區某補習班群聚事件衍伸至學生的家人2例，目前此補習班已累計15例確診案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，縣內某老人養護機構2日1員工自主快篩陽性，通報全院212人（員工65人、住民147人）緊急進行快篩，48人快篩陽性送PCR採檢後有13人確診（10人PCR採檢結果今早出爐納入明天個案），其中有11人為員工、2人為住民。2名確診住民同住一間6人房，其餘4人雖快篩陰性但仍安排就地居隔，為了確保傳染鏈不擴大，縣府已緊急協調馬偕醫院下午進駐進行全院PCR採檢並提供200套防水隔離衣及N95口罩。縣府已立刻組成應變小組，針對隔離措施、照護人力、醫療分流等細項進行研議並進場輔導，以維持住民照顧服務。目前接觸者累計個案數共3500人，仍1506人仍隔離中。

▲縣府派員前往老人機構協助啓動緊急應變措施。

今日校園新增24生確診，累計共168生、12師。在調整或新增暫停實體上課學校部分：東大附小1班級延長停課至5/8、3班級延長停課至5/9、蘭嶼高中1班級延長停課至5/9、福原國小1班級延長停課至5/9、太平國小2班級停課至5/9、富岡國小附幼兒園停課至5/9、康樂國小1班級停課至5/9、康樂國小附幼1班級停課至5/9、仁愛國小1班級停課至5/9、富山國小1班級停課至5/10、卑南國小1班級停課至5/4、卑南文理補習班停課至5/4、新生國小1班級停課至5/4。

▲▼台東縣校園停課情形。

針對某老人養護機構確診案例，社會處也提出說明及應變，此次感染事件，係於員工自主快篩發現有陽性反應後，便緊急進行機構全數工作人員（包含行政人員）快篩，呈陽性反應者，立即至醫院進行PCR採檢，並請該員暫停服務，等候採檢結果。台東自4月14日起即發佈禁止探訪至5月31日(特殊情況需打滿2劑疫苗並提供3日內快篩陰性證明)，全縣機構去年即進行分艙分流照護，現階段轄下21間住宿型長照機構，工作人員有711人，三劑疫苗完成施打率為89.7%，住民1225人，三劑疫苗完成施打率77.7%。

縣長饒慶鈴表示，全台疫情不斷升溫，若民眾有相關Covid19症狀者，請自行購買家用快篩檢查或至社區發放家用快篩定點診所就診，如經醫師評估後提供給家用快篩試劑回家採檢後陽性，請將快篩試劑包裝並拿至縣內社區採檢院所急診，醫師將進一步評估後進行核酸檢測（PCR）。如至醫院採檢PCR後報告為出前請回家耐心等待報告，如報告為陽性則依衛生單位安排收置醫院、加強型集中檢疫所或居家照護。呼籲鄉親做好個人自主管理，並踴躍預約接種疫苗，減少出入人潮聚集場所的頻率避免染疫，保護家人從自己做起。

