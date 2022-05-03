打3劑BNT確診「吞口水像吞刀片」！他曝前3天症況：嗅覺也沒了

▲原PO打過3劑BNT疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣本土疫情嚴重，不少輕症和無症狀者都在家隔離，雖然是輕症，但是還是讓不少人看到很痛苦，一名打過3劑BNT疫苗的網友表示，確診後的3天如同地獄，吞口水像在吞刀片，還會瘋狂咳嗽，咳到胃裡的食物都吐出來了，嗅覺也喪失，確診症況嚴重程度遠超過他的想像。

原PO在PTT發文，上月28日出現喉嚨乾、流鼻水，聞不到味道的症狀，自行快篩呈陽性，當日就到醫院做PCR，結果陽性確診。隔日身體開始出現不識，症狀比他想像的還要嚴重，吞口水跟吞刀片一樣，「這輩子喉嚨沒這麼痛過，半夜喉嚨痛到睡不著，止痛藥完全沒用，喝溫水喉嚨刺痛，喝涼水瘋狂咳嗽，咳到胃裡的食物都吐出來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，左邊鼻塞完後換右邊，右邊塞完換左邊，「站著坐著躺著都在塞」，嗅覺也喪失了，「完全聞不到任何味道，洗澡聞不到肥皂味、聞不出雞蛋壞了沒」，到了第四天，喉嚨痛的症況才減輕，不過嗅覺仍尚未恢復。

他坦言，每天都認真消毒，減少內用，沒事不亂跑，但還是染疫了，「來不及囤糧至少可以叫外送，但是普拿疼、鼻塞噴劑、咳嗽藥、枇杷膏一定要先準備起來」，居家隔離期間沒有人幫忙送藥，會非常痛苦，「所謂『輕症』絕對不是重感冒能比，醫院也只會開一般感冒吃的藥給你，清冠一號要去中醫診所開」，確診至今也還沒收到防疫關懷包還有隔離通知，只能靠網路爬文獲取資訊。

貼文一出，網友祝福他早日康復，「每個人不同，我沒喉嚨痛，但有幾天也聞不到味道」、「老話一句，每個人症狀嚴重程度都不同，我得了只燒2天就沒事了，喉嚨沒痛，嗅覺大概不見7天」、「我晚你1天確診，那個喉嚨真的痛到不行」、「3劑還這麼慘，我2劑就真的像小感冒一樣而已」。

▼原PO分享確診後的身體狀況。（圖／翻攝自PTT）